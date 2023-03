Rekordna licitacija: kar 9566 hlodov, najdražji vreden 23.490 evrov

Imeli so zagotovljen prostor v velikosti skoraj osmih hektarjev, a ni zadostoval za ves ponujen les, zato so na koncu iskali dodaten prostor. Hkrati so zaradi pretoplega vremena v januarju za približno en mesec prestavili datumske roke licitacije, ki so sicer prvotno določeni že pred novim letom.

53 kupcev, največ iz Slovenije

Ponudbe za les na licitaciji je oddalo 53 kupcev, kar je malo manj kot lani, od tega jih je bilo največ, 20, iz Slovenije, sledijo kupci iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Češke in Švice. Med kupci je bilo nekaj novih, so pa ravno zaradi prestavljanja rokov licitacije izgubili najmanj dva tuja kupca, po enega s Kitajske in iz Turčije, je povedal Jeromel.

Na letošnji licitaciji za razliko od lanske niso bili doseženi cenovni rekordi, so pa tudi letos najvišje cene dosegali hlodi gorskega javorja rebraša. Najvišja dosežena cena zanj je 14.960 evrov po kubičnem metru oz. nekaj manj kot 23.490 za celotni hlod. To je pol manj kot lani, je izpostavil Jeromel in dodal, da je tudi kupec, ki vsako leto kupuje najdražje sortimente, dejal, da tako lepih hlodov, kot so bili lani, letos ni bilo. Kupec najdražjega hloda je iz Italije.

Rekordni znesek za smreko

So pa bili doseženi rekordi pri nekaterih drugih drevesnih vrstah, med drugim so najvišjo ceno doslej dosegli pri hrastu, smreki in macesnu. Najdražja smreka je bila posekana na območju slovenjgraške občine na območju Golavabuke, dosegla je rekord po kubičnem metru, to je 1530 evrov, in po hlodu, saj je bil ta prodan za več kot 9000 evrov, kar je za smreko po Jeromlovih besedah izredno veliko.

Med vsemi drevesnimi vrstami so se sicer letos najbolje prodajali hlodi hrasta, ki ga je bilo največ, skupno prek 5000 kubičnih metrov.

Težave s primernim prostorom

Letos se je še posebej pokazalo, kako pomembno je za tako velik dogodek, da ima primeren prostor. "Vseskozi si želimo in poudarjamo, da moramo imeti utrjen prostor oziroma utrjene poti. Ne potrebujemo celotnega prostora utrjenega, samo poti bi morale biti za kamione utrjene, potem bi lahko delali licitacijo v vsakem vremenu," je dejal Jeromel.