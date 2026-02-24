Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Rekordna licitacija lesa: hlod hrasta iz Hrvaške za skoraj 30.000 evrov

Slovenj Gradec, 24. 02. 2026 13.01 pred 36 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Hlodi

Zmagovalec letošnje jubilejne 20. licitacije vrednejših sortimentov lesa na Koroškem je hlod hrasta gradna, ki je dosegel rekordno ceno za hlod te vrste, 29.863 evrov. Posekan je bil na Hrvaškem, kupec je iz Italije. Ta je kupil tudi hlod javorja rebraša, ki pa je dosegel najvišjo letošnjo ceno po kubičnem metru lesa, in sicer dobrih 14.000 evrov.

Tako kot na lanski, ko je zmagal hlod oreha iz BiH, tudi na letošnji licitaciji vrednejših sortimentov lesa na Koroškem po doseženi ceni za hlod ni zmagal gorski javor rebraš. Letošnji zmagovalec, hlod hrasta gradna s Hrvaške, je po kubičnem metru dosegel 4507 evrov, za celotni hlod pa je kupec ponudil omenjenih skoraj 30.000 evrov. Za najdražji hlod po kubičnem metru zmagovalnega javorja rebraša pa je italijanski kupec ponudil 26.566 evrov. Ta hlod je bil posekan v slovenskih gozdovih.

"Tako italijanski kot nemški kupci vsako leto na licitaciji kupljene hlode odpeljejo v furnirnico v Celje, nato pa furnir odpeljejo domov. Predvsem je namenjen za jahte, armaturne plošče prestižnih avtomobilov, tudi za glasbila," je na današnji novinarski konferenci ob zaključku letošnje licitacije povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki je glavni organizator licitacije.

Hlodi (slika je simbolična)
Hlodi (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Organizatorji so z letošnjo licitacijo zelo zadovoljni. "Tudi ostale cene, predvsem za hrast, za javorje in orehe so zelo visoke, si upam trditi, da kar precej višje kot pretekla leta, razen seveda pri javorju, ker vemo, da smo imeli rekorde pred štirimi leti. Zelo dobre cene so bile dosežene tudi pri smreki, macesnu, jesenu in še pri nekaterih vrstah, tudi pri nekaterih sadnih vrstah," je povedal Jeromel.

6050 hlodov v skupni izmeri dobrih 6034 kubičnih metrov lesa

Za letošnjo licitacijo lesa je na območje poslovne cone v Pamečah pri Slovenj Gradcu 554 lastnikov pripeljalo 6050 hlodov v skupni izmeri dobrih 6034 kubičnih metrov lesa. Večina lastnikov hlodov je bila kot vedno doslej iz Slovenije, nekaj pa tudi iz Avstrije, Hrvaške in BiH.

Kupcev je bilo letos 56, kar je primerljivo z zadnjimi leti, od teh jih je bilo 22 iz Slovenije, ostali pa so iz desetih evropskih držav in Kitajske. Oddali so skupno več kot 21.400 ponudb, organizatorji licitacije pa so v prvem krogu prodali skoraj 90 odstotkov ponujene hlodovine, kar je precej bolje kot lani. Preostalih 718 hlodov bodo prodajali v drugem in tretjem krogu.

Jeromel promet v prvem krogu licitacije ocenjuje na od 2,5 do tri milijone evrov, več kot polovica lesa pa po njegovih besedah gre v tujino.

Rezultati pozitivno presenetili

Pri organizaciji licitacije sodelujeta še Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Da so jih rezultati licitacije pozitivno presenetili, je danes dejal direktor ZGS Gregor Danev. Zadovoljen je, da lastniki gozdov s prodajo na licitaciji dobijo dodano vrednost lesa. Glede dejstva, da se velik del lesa proda v tujino, pa je med drugim izpostavil, da v Sloveniji niti ni proizvodnje luksuznih izdelkov, za katere gre furnir iz najdražjih hlodov.

Predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren pa je dejal, da so rezultati 20-letnih licitacij spodbudni tudi za delo za naprej. Kot posebej zanimivo je izpostavil, da število kupcev raste, kar je, konkurenčno gledano, lahko zelo dobro.

Zveza je sicer, tako kot Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, zaskrbljena glede tega, da še vedno ni stalnega prostora za licitacije, saj je tudi obstoječa lokacija začasna. Po besedah Jeromla kljub obljubam kmetijskega ministrstva ni prišlo do sprememb področnega zakona, po katerih bi licitacijo, ki jo organizirajo izven sezone rasti kmetijskih pridelkov, lahko izvedli na območju kmetijskih zemljišč.

hlodi les licitacija

Na koprskem pomolu politikom sporočali, kaj je pomembno

PRENOS V ŽIVO: 'Poškodbe na omrežju so enormne'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hvala...
24. 02. 2026 13.37
Hahaha simbolicne slike uporabljate..toliko ste leni.. samo za politike greste na teren..
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
24. 02. 2026 13.13
Ne
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
24. 02. 2026 13.13
Jaz sem pa mislil da v gozdu podirajo drevese na hlode
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Evropa ima vse večji premoženjski razkorak: kje so najbogatejši in kje najrevnejši?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543