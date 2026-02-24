Rekordna licitacija lesa: hlod hrasta iz Hrvaške za skoraj 30.000 evrov

Tako kot na lanski, ko je zmagal hlod oreha iz BiH, tudi na letošnji licitaciji vrednejših sortimentov lesa na Koroškem po doseženi ceni za hlod ni zmagal gorski javor rebraš. Letošnji zmagovalec, hlod hrasta gradna s Hrvaške, je po kubičnem metru dosegel 4507 evrov, za celotni hlod pa je kupec ponudil omenjenih skoraj 30.000 evrov. Za najdražji hlod po kubičnem metru zmagovalnega javorja rebraša pa je italijanski kupec ponudil 26.566 evrov. Ta hlod je bil posekan v slovenskih gozdovih. "Tako italijanski kot nemški kupci vsako leto na licitaciji kupljene hlode odpeljejo v furnirnico v Celje, nato pa furnir odpeljejo domov. Predvsem je namenjen za jahte, armaturne plošče prestižnih avtomobilov, tudi za glasbila," je na današnji novinarski konferenci ob zaključku letošnje licitacije povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki je glavni organizator licitacije.

Hlodi (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Organizatorji so z letošnjo licitacijo zelo zadovoljni. "Tudi ostale cene, predvsem za hrast, za javorje in orehe so zelo visoke, si upam trditi, da kar precej višje kot pretekla leta, razen seveda pri javorju, ker vemo, da smo imeli rekorde pred štirimi leti. Zelo dobre cene so bile dosežene tudi pri smreki, macesnu, jesenu in še pri nekaterih vrstah, tudi pri nekaterih sadnih vrstah," je povedal Jeromel.

6050 hlodov v skupni izmeri dobrih 6034 kubičnih metrov lesa

Za letošnjo licitacijo lesa je na območje poslovne cone v Pamečah pri Slovenj Gradcu 554 lastnikov pripeljalo 6050 hlodov v skupni izmeri dobrih 6034 kubičnih metrov lesa. Večina lastnikov hlodov je bila kot vedno doslej iz Slovenije, nekaj pa tudi iz Avstrije, Hrvaške in BiH. Kupcev je bilo letos 56, kar je primerljivo z zadnjimi leti, od teh jih je bilo 22 iz Slovenije, ostali pa so iz desetih evropskih držav in Kitajske. Oddali so skupno več kot 21.400 ponudb, organizatorji licitacije pa so v prvem krogu prodali skoraj 90 odstotkov ponujene hlodovine, kar je precej bolje kot lani. Preostalih 718 hlodov bodo prodajali v drugem in tretjem krogu. Jeromel promet v prvem krogu licitacije ocenjuje na od 2,5 do tri milijone evrov, več kot polovica lesa pa po njegovih besedah gre v tujino.

Rezultati pozitivno presenetili