Kava po rekordnih cenah

Slovenci smo pravi "kofetarji", na leto naj bi je povprečno zaužili kar šest kilogramov na osebo. Ne glede na to, ali si kavo najraje privoščite v lokalni kavarni ali pa si jo skuhate doma, ste najbrž opazili, da se je ta v zadnjem času precej podražila. Cena kave na mednarodnih trgih je namreč dosegla rekordno raven in tudi v pražarnah in kavarnah le stežka blažijo dvigovanje nabavnih cen.