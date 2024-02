Fides: Ne rabimo predavanj od tistih, ki grozijo z ukrepi in ne držijo obljub

In kaj bo storila vlada? Ukrepi se skrivajo za besedo racionalizacija. Po pogovorih ministrstva za zdravje z direktorji zdravstvenih zavodov se zdi, da bodo zaradi pomanjkanja kadra predvidoma najprej na novo dorekli delo v izmenah, možno pa je tudi združevanje bolnišničnih oddelkov in premeščanje zdravnikov.

Zdravniki bi bili lahko prisiljeni opravljati delo na drugi lokaciji, ali pa v drugi zdravstveni ustanovi. Ministrstvo in direktorji zavodov zagotavljajo, da nujne storitve ne bodo okrnjene, bi pa lahko odpadlo za od 20 do 30 odstotkov nenujnih pregledov in posegov. Medtem ko državni vrh Fides poziva, naj stavko zamrzne, pa Fides vztraja, da je vlada požrla svojo besedo, da premierja in ministrico za zdravje trpljenje ljudi doslej ni niti malo zanimalo in da za tiste, ki trpijo, nista naredila ničesar.

"Za situacijo je odgovorna vlada z ignoranco, ki je trajala od 18. decembra, ko je bila stavka napovedana pa do današnjega dne. Dva meseca in pol so nas ignorirali in zavlačevali ter nas izčrpavali na pogajalskih sestankih. Skratka nič se ni zgodilo in zadeve so po njihovo postale kritične, najbrž bodo takšne sedaj postale zares. Enostavno mi smo neomajni," komentira Damjan Polh, predsednik sindikata Fides.