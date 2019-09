Najstarejša trta na svetu, ki raste na mariborskem Lentu, je bila letos še posebej radodarna. V nedeljo je napočila že 33. trgatev, ki je znova privabila množico ljudi. Manjkali seveda niso Malečniški brači, ki so poskrbeli, da je Guinnessova rekorderka dobro obrana. In letos je rodila rekordno. Doslej je za rekordno veljala trgatev leta 1991, ko so natrgali 91 kilogramov.