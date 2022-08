Hrvati v enem dnevu zaslužili 26 milijonov, mi še ne dosegamo leta 2019

Pogled na centralno plažo Portorž kaže na to, da je vrhunec poletne turistične sezone zares tukaj. Slovensko obalo so preplavili gostje iz vseh vetrov. Domači in tuji. Za nekatere kljub gneči precej mirno, za druge preveč gneče, začenši s cestami, ki vodijo k morju.

Letošnja sezona je drugačna od dveh, ki jih je zaznamovala epidemija. Vračamo se v ustaljene tirnice, pravijo turistični ponudniki. Kar je za nekatere dobro, za druge malce manj.

Niso vse sobe in postelje polne, a z višjimi cenami ne zaostajajo po prihodkih preteklih let, čeprav z manj gosti. "Še posebej v časih izrazitega pomanjkanja kadra je to prava smer," pravi Kai Behrens iz hotela Kempinski Palace Portorož.

A turizem niso zgolj hoteli in gostinstvo in v mozaiku ponudbe ima letos zares vsak svojo zgodbo. Od tistih, ki skrbijo za rekreacijo: "Situacija v Rusiji in Ukrajini je pripeljala do tega, da ni več gostov iz teh dveh držav in ti so bili zelo dobri gostje, vedno so radi igrali tenis," pripoveduje Hari Ambrožič iz Tenis akademije Portorož.

Do tistih, ki skbijo za zabavo na morju. "Glede same top sezone lahko rečem, da je manj ljudi kot lani, ko so bili boni, ampak mi smo lahko zadovoljni. Dokler smo tukaj in lahko delamo, bomo zadovoljni," pove Dani Stanišič iz centra vodnih športov Portorož.

Sezona namreč kaže dinamiko tiste iz leta 2019, obisk pa vendarle še ni tako številčen. Ne gre pa pozabiti, da je bilo tisto leto številnih rekordov.