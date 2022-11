Rekordne jesenske počitnice, ne le hoteli, polni tudi kampi

Takšnih jesenskih počitnic še ni bilo. Tako bi lahko sklepali po polnih turističnih kapacitetah, s Hrvaške poročajo celo o rekordih. Tam so bile plaže polne enako kot poleti. Morje je toplo, sonce je pripekalo, tam zdaj dopustuje kar 85 tisoč turistov, med njimi številni Slovenci. Ne le hotele, tudi kampe imajo polne – v primerjavi s sicer rekordnim letom 2019, je letos število nočitev poskočilo še za 60 odstotkov. Letos zaradi izjemno toplega vremena, saj številni uživajo na prostem in se kopajo v morju. A tudi pri nas so turistični delavci z zasedenostjo hotelov med počitnicami zadovoljni. A – kot ugotavljajo s pomembno razliko – ponekod je veliko manj slovenskih turistov, ker nimamo več bonov, veliko več pa tujcev.