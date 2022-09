Rekordne številke napadov volkov: tretjina več napadov kot pred tremi leti

Volkovi so v sredo ponoči napadli še eno čredo drobnice, tokrat na območju Mojstrane. Pristojni še popisujejo število zaklanih ovac, do srede je bilo sicer na zgornjem Gorenjskem že 27 škodnih zahtevkov zaradi napada volkov, skupaj je bilo napadenih 64 živali. Gre za rekordne številke, opozarjajo na območnem Zavodu za gozdove. Letos so našteli skoraj tretjino več napadov kot pred tremi leti, ko je bilo takih napadov največ doslej. Kmetje so na nogah, ker volkovi zdaj že tedensko napadajo, odstrel pa ni mogoč zaradi odločbe sodišča, ki na pobudo nevladnih naravovarstvenih organizacij zadržuje izvajanje odstrela. V populacijo volka se tako lahko posega samo še z izrednimi odločbami, postopek pa je po mnenju rejcev predolg in brez pravega učinka.