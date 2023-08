Rekordne temperature za zadnji teden avgusta

Vročina ne popušča, toplotna obremenitev je čez dan izredna. Temperature v najbolj vročih krajih že četrti dan zapored presegajo 35 stopinj Celzija, kar se ob koncu avgusta, ko je svetli del dneva že občutno krajši kot junija in julija, ne zgodi prav pogosto. Toplotno obremenitev stopnjujejo tudi visoke nočne temperature, ki se marsikje ne spuščajo pod 20 stopinj Celzija. Ponekod je bilo današnje jutro celo rekordno toplo za zadnjo tretjino avgusta.

V preteklih dneh je vročina ob šibki burji najbolj pritiskala na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer so se temperature lokalno dvignile vse do 38 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh, ko bomo pod vplivom jugozahodnega vetra, pa se bo težišče vročine preselilo nad vzhodno polovico Slovenije, kjer se lahko prav tako ogreje nad 35 stopinj Celzija.

Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju bodo najvišje temperature danes segle do okoli 37 stopinj Celzija, kar se je tako pozno v letu zgodilo le še leta 2011 v več kot stoletni zgodovini meteoroloških meritev. Zelo vroča bo tudi še nedelja, a bomo v večjem delu Slovenije vseeno izmerili kakšno stopinjo ali dve manj kot v soboto.

Ker se bo v prihodnjih dneh tudi v višinah zadrževal zelo topel zrak, bodo nevihte malo verjetne. Bolj pestro vremensko dogajanje je pričakovati nad Alpami ter nad zahodno in srednjo Evropo, kjer bodo na meji dveh zračnih mas danes, jutri in v nedeljo nastajala krajevna neurja.