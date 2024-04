Rekordni Eurojackpot: Slovenec bo prejel 51, občina pa devet milijonov

Nekomu v Sloveniji so se v torek zvečer "uresničile sanje". V igri Eurojackpot so namreč izžrebali dobitek v višini 60 milijonov evrov, prejel pa ga bo prav srečni dobitnik iz Slovenije. Kot so nam povedali na Loteriji Slovenija, je bil ta doslej najvišji loterijski dobitek v Sloveniji vplačan prek spleta na loterija.si.

Udeleženci igre Eurojackpot so v zadnjem torkovem žrebanju zgolj v Sloveniji vplačali kar 9759 različnih dobitkov, ki so v skupni vrednosti znašali 60.120.585,60 evrov.

Pa se morda že ve, v katero slovensko občino gre dobitek? Za zdaj še ne. Pravila igre na srečo Eurojackpot namreč narekujejo, da lahko Loterija dobitek 5 + 2 izplača sedmi delovni dan po objavi poročila. "Izplačilo dobitka pričakujemo po praznikih, po 6. maju," so nam povedali. Srečni dobitnik ali dobitnica pa ima nato časa vse do 22. julija 2024, da dobitek prevzame.

Najvišji dobitek doslej je znašal 28.207.473,90, leta 2014 pa je bil vplačan v Žalcu. In kako je občina denar od davka na dobitek porabila takrat? Dobre štiri milijone, kolikor je pripadlo občini, so med drugim investirali v prenovo avle Doma II. slovenskega tabora, pa tudi za postavitev fontane piva.

Rekordni Jackpot je sicer letos že tretji milijonski loterijski dobitek, vplačan prek loterija.si. Januarja je bil pri Eurojackpotu izžreban dobitek 5 + 1 v vrednosti 2.398.356,60 evra, v začetku aprila pa je bila pri Lotu izžrebana Šestica, vredna kar 1.961.619,30 evra.

Eurojackpot je sicer prva mednarodna igra v Sloveniji in največja mednarodna igra na srečo v Evropi. Zgolj v letu 2023 je bilo pri Eurojackpotu izžrebanih 648.078 dobitkov v skupni vrednosti 9.578.297,50 evra, so sporočili z Loterije Slovenija ter ob tem dodali, da je do sedaj kar šest srečnežev v Sloveniji postalo Eurojackpot milijonarjev. Štirje so vplačali glavni dobitek 5 + 2, dva pa dobitek 5 + 1.