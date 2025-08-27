Slovenija
Rekordni julij za slovenski turizem
Letos julija je Slovenijo obiskalo več turistov kot kateri koli julij do zdaj. Največ je bilo Nemcev, Slovenija pa postaja vse bolj zanimiva tudi za turiste iz Nizozemske, pri katerih so zabeležili največji porast. Z obiskom so zadovoljni tudi v Bohinju, kjer pa obenem opažajo manj dnevnih domačih turistov. Čemu to pripisujejo?
