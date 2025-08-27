Svetli način
Slovenija

Rekordni julij za slovenski turizem

Ljubljana, 27. 08. 2025 21.29 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Urša Vrečar
2

Letos julija je Slovenijo obiskalo več turistov kot kateri koli julij do zdaj. Največ je bilo Nemcev, Slovenija pa postaja vse bolj zanimiva tudi za turiste iz Nizozemske, pri katerih so zabeležili največji porast. Z obiskom so zadovoljni tudi v Bohinju, kjer pa obenem opažajo manj dnevnih domačih turistov. Čemu to pripisujejo?

slovenija turizem bohinj obala
NERGAČ
28. 08. 2025 13.12
Manj domačih gostov? Saj bodo parkirnine kmalu dražje od de luxe kosila v hotelih.
dasmullkind
28. 08. 2025 12.43
Super, hvala za obisk in ne vračajte se.
