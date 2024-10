Rekordni proračun in zamujena priložnost

Na parlamentarno proceduro je pripravljen najpomembnejši dokument v državi. Vlada je potrdila proračuna za prihodnji dve leti. Napovedi prvega finančnika, ministra Klemna Boštjančiča pa: "Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 15,2 milijarde evrov, odhodki pa v višini 17,1 milijarde evrov."

Načrtovani stroški države so za slabi dve milijardi višji od prihodkov, kar sicer ni nobena posebnost. Zaradi delovanja državnega aparata, mase plač v javnem sektorju in uresničevanja zavez do zveze Nato, bodo z več kot milijardo upravljali štirje ministri. Finančni, pa minister za delo ... In dva, ki uradno še nista imenovana, to sta ministra za šolstvo in obrambo.

"Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda," je še dejal Boštjančič, ki za leto 2026 napoveduje, da bi lahko primanjkljaj še zmanjšali, in sicer na 1,2 milijarde evrov oziroma 1,6 odstotka BDP.