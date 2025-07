Rekordno dolge čakalne vrste za izpitno vožnjo

Poletje in z njim šolske počitnice so za marsikaterega mladega čas in priložnost za opravljanje vozniškega izpita. To je tudi cilj 17-letnega Jana Žužka, ki že težko čaka, da bo lahko svojo punco takoj po opravljeni izpitni vožnji odpeljal na morje. A nanjo bo zaradi rekordno dolgih čakalnih vrst moral počakati do sredine oktobra. Ocenjevalcev je namreč še vedno premalo, ti pa svoj kadrovski bazen, kot pravijo, zaradi nekonkurenčnih plač težko zapolnijo. Kaj kandidati počnejo v mesecih, ko čakajo na opravljanje izpita, koliko jih ta stane ter kdaj, če sploh kdaj, se bo stanje umirilo?

Srednješolec Jan Žužek je nedavno opravil z zakonom zahtevanih 20 ur vožnje, zato se je na začetku junija prijavil na izpitno vožnjo, na katero pa bo moral čakati štiri mesece in pol: "Vedel sem, da so dolge čakalne vrste, zato sem se tudi že prej prijavil, že pri 20 urah, čeprav nisem še pripravljen, ker bova z inštruktorjem še pred izpitom povadila in pridobila še ure." Da je čakalne dobe nujno treba zmanjšati, opozarjajo učitelji vožnje. Kandidati namreč v vmesnem času pogosto izgubijo določene spretnosti. "In je potrebno ponoviti te vaje, zato je število ur večje, kot bi bilo sicer, če bi bila čakalna doba en mesec, kot je bilo predvideno v pravilniku," pravi učitelj vožnje in direktor šole vožnje Modri voznik, Dražen Jurčič. V povprečju vozniški izpit kandidati opravijo pri 35 urah vožnje. To pomeni, da kandidata, ko poravna strošek ur vožnje ter zdravniškega pregleda, vseh obveznih tečajev in vseh potrebnih dokumentov, izpit stane najmanj 1900 evrov.

Plusi in minusi L-tablic

Eden od ukrepov, s katerimi kandidati želijo znižati število ur in s tem strošek izpita, so tako imenovane L-tablice, s katerimi kandidati vozijo skupaj s spremljevalci. Ti morajo:"Ustrezati določenim pogojem, ponavadi je to starš ali skrbnik, star najmanj 27 let, ne sme imeti več kot pet kazenskih točk, mora biti seveda brez prisotnosti alkohola," pojasni Jurčič. "Vožnja poteka bolj sproščeno, ampak se mi zdi, da je manj varna, ker smo manj vpadljivi na cesti in pa tudi spremljevalec nima sklopke, zavore, plina, da bi lahko rešil kakšno napako voznika," meni Jan. "So plusi in minusi tega, včasih pridejo kandidati nazaj s slabimi navadami, ker jih starši ne opozarjajo na vse napake, ker seveda niso profesionalci," še dodaja Jurčič.

Pomanjkanje kadra in nekonkurenčne plače

Čakalne dobe so sicer najhujše prav na območju dve, kamor spada tudi Ljubljana. Kandidati tu na opravljanje praktičnega dela izpita čakajo več kot štiri mesece. Pa na območju pet, kjer kandidati na izpitno vožnjo čakajo več kot dva meseca, samo v Mariboru pa še mesec dlje. Da je to posledica številčnih generacij 18-letnikov, pravijo ocenjevalci. "Po drugi strani pa je seveda tudi kader, ki ga nikakor pri nas ne moremo dobiti in ga imamo premalo," pravi ocenjevalec in vodja izpitne lokacije 2 Rok Gerzevič.

Povprečne čakalne dobe FOTO: Kanal A icon-expand

Glavni razlog pa, kot mnogokje, nekonkurenčne plače. "Začetnik ima, če govorimo o neto plači, slabih 1100 evrov plus vse dodatke, ki pridejo zraven, se pravi prevoz na delo in malica," pojasni Gerzevič. Bruto plača ocenjevalca z 20 leti delovne dobe brez dodatkov pa znaša nekaj več kot 2500 evrov, kar je manj od plač učiteljev vožnje. Za minuli mesec je zato sindikat AVP napovedal stavko, ena od zahtev pa izenačitev plač ocenjevalcev s plačami učiteljev vožnje. Stavka je sicer trenutno zamrznjena do avgusta. V celotni Sloveniji vozniške kandidate trenutno ocenjuje 62 ocenjevalcev, na območju 2 pa 23. Za to območje, tako njen vodja, bi sicer potrebovali še vsaj 10 ocenjevalcev. "Imeli smo tudi razpis zunaj, prijavljena smo imeli za 2 ocenjevalca, katera smo tudi že izpeljali in upam, da bomo tudi razpis izpeljali do konca." Čakalne dobe skušajo ocenjevalci zmanjšati z nadurnim delom, a kljub temu:"Se take čakalne dobe ne morejo rešiti, ampak če računamo v naslednjem letu, pa če se bo konstantno iskal nov kader, bomo imeli možnost dodatne zaposlitve, bi se pa ta zadeva lahko rešila," meni Gerzevič.

Uspešnost pri opravljanju izpita trenutno znaša od 50 do 55 odstotkov