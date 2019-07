Rekordno najbolj vroč junij, zaradi podnebnih sprememb vročinski valovi bolj verjetni

Vročinski val prejšnji teden je v več evropskih državah podrl junijske rekorde. Vroč zrak, ki je dosegel Evropo iz Sahare, je v Franciji, Nemčiji, Španiji in Italiji poskrbel tudi za do 10 stopinj višje temperature kot običajno.

Glede na primerjavo preteklih let so pri C3S odkrili, da je bil letošnji junij po vsej Evropi za tri stopinje toplejši kot povprečje med letoma 1850 in 1900. "Čeprav je to neverjetno, bomo verjetno v prihodnje zaradi okoljskih sprememb videli še več podobnih dogodkov," je dejal vodja C3S Jean-Noel Thepaut.