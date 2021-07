Rekordno nizka podpora vladi, Janša po priljubljenosti šele na 20. mestu

Vlada je v tokratni javnomnenjski raziskavi zabeležila rekordno nizko podporo, saj njeno delo kot neuspešno ocenjuje 71,9 odstotka vprašanih. To je kar 5,8 odstotne točke več kot minuli mesec, kaže tokratna anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia. Kot uspešno je delo vlade ocenilo 26 odstotkov vprašanih, kar je za 3,8 odstotne točke manj kot junija.

Na vrhu lestvice priljubljenosti slovenskih politikov še naprej ostaja nekdanja predsednica NSi in evropska poslanka Ljudmila Novak . Sledita ji predsednik republike Borut Pahor na drugem mestu in predsednik državnega zbora Igor Zorčič na tretjem mestu.

Po izračunu in na podlagi glasov opredeljenih volivcev bi SDS prejela 28 sedežev v državnem zboru, SD 19, Levica 15, LMŠ 14, NSi sedem in SAB pet.

Na četrtem mestu ostaja predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon, sledijo pa ji evropski poslanec Milan Brglez, ljubljanski župan Zoran Janković, poslanec SD Dejan Židan, predsednik LMŠ Marjan Šarec in minister za zunanje zadeve Anže Logar. Prvo deseterico najbolj priljubljenih politikov zaključuje predsednica SAB Alenka Bratušek.

Predsednik vlade Janez Janša je zasedel 20. mesto, sledita mu poslanska SDS Eva Irgl na 21. mestu in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je zasedel zadnje, 22. mesto.

Proti noveli zakona o vodah glasovalo 60,9 odstotka vprašanih

V tokratni anketi so vprašane še spraševali o glasovanju na referendumu o noveli zakona o vodah. 60,9 odstotka vprašanih je glasovalo proti noveli zakona o vodah. O teh, ki so glasovali proti, jih je 59,9 odstotka anketiranih odgovorilo, da so tako glasovali, ker je bil zakon slab in ni ščitil vodnih virov, 28,2 odstotka pa zato, ker ne zaupajo vladi.

Za novelo zakona o vodah je glasovalo 12,2 odstotka vprašanih. Od tistih, ki so na referendumu podprli novelo, jih je 67,1 odstotka tako glasovalo zato, ker je bil po njihovem mnenju zakon dober in je dobro ščitil vodne vire, 24,3 odstotka pa, ker zaupajo vladi.