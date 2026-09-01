Rekordno poletje za Slovenijo: 2,2 milijona turistov

Rast tujih prenočitev je bila v dveh poletnih mesecih skoraj devetodstotna, število domačih gostov pa je ostalo približno enako, je na današnji novinarski konferenci v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF) dejala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak Olaj. Julija je bila rast nekoliko višja kot avgusta.
Pet največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, je Pak Olajeva izpostavila Združeno kraljestvo, ZDA, Španijo, Srbijo in Poljsko.
Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, je izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z ZDA od prihodnje pomladi. "To je velik preskok na ameriškem trgu, zanimiv tudi zaradi višje potrošnje gostov. Ameriški turisti tudi prihajajo zunaj sezone in ko načrtujemo naše aktivnosti, seveda zelo gledamo na to, koga, kdaj in kako vabimo," je dejala.
"To je bila dolgoletna želja turističnih ponudnikov, zlasti teh iz mednarodnih destinacij, kot sta Bled in Ljubljana, ker ameriški gostje že tako ali tako dosegajo zelo lepe številke, tako da se nadejamo seveda še povečanja tega obiska. Je pa to pomembno zato, ker so to gostje, ki tudi precej zapravijo na destinacijah," je dodal direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo.
Ob trenutnih gibanjih v turizmu po besedah Pak Olajeve ob koncu leta pričakujejo pet- do šestodstotno rast. "Seveda pa ostajamo previdni, kajti vemo, da se v turizmu razmere lahko zelo hitro spremenijo," je dejala.
Rast prihodov in prenočitev je pomemben kazalnik, ne pa tudi edino merilo uspeha, je ob tem izpostavila direktorica STO: "V slovenskem turizmu uspeh merimo s kombinacijo številnih kazalnikov na gospodarskem, družbenem, okoljskem področju in ta vpogled nam daje potem pravo osnovo za ukrepanje na različnih ravneh."
Da je Slovenija privlačna in konkurenčna turistična destinacija, ki vse bolj utrjuje tudi vidno mesto na svetovnem turističnem zemljevidu, je izpostavila tudi generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin.
"Še posebej pa veseli dejstvo, da rast turističnega obiska spremljata tudi kakovost in vse bolj enakomerna razpršitev turističnih tokov po Sloveniji," je izpostavila.
Zgodovinsko gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je po besedah generalne direktorice direktorata za turizem mnogokrat preobrazila in tudi zdaj je v tej fazi. Gostje se po njenih besedah spreminjajo, svojo rezervacijo delajo zadnjo minuto, vse bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo, mlajši posegajo po lokacijah, ki so privlačne za objave na družbenih omrežjih ... "Slovenski turizem se temu uspešno prilagaja," je poudarila in dodala, da pri vsem tem zasleduje strateški cilj, ki je višja dodana vrednost in višja kakovost.
Pobegajlo se je strinjal, da je ena velikih prednosti slovenskega turizma močna razpršenost ciljnih trgov, kar je pomembno zato, ker je tveganje prevelike odvisnosti od manjšega števila trgov na ta način manjše. Po njegovih besedah je pomembno vnaprej spremljati potencial ostalih, predvidevati, kakšen bo razvoj naprej, saj bomo le na ta način ohranili dobro zasedenost.
"Tukaj so potrebni dodatni ukrepi, dodatna promocija," je poudaril in izpostavil predvsem višegrajski trg, saj Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška po njegovih besedah predstavljajo njihov najmočnejši tuji trg.
Sta se pa tako Pobegajlo kot predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Srečko Kunst dotaknila izzivov panoge. "Večina podjetij ocenjuje, da bodo letos v osmih mesecih imeli za pet do 10 odstotkov višje stroške kot v lanskem letu," je dejal Pobegajlo. Poudaril je, da je treba za zagotovitev uspešnega poslovanja podjetij v naslednjem obdobju ta davčno razbremeniti.
"Cene surovin, energije in predvsem stroški dela so se ustalili na ravneh, ki od gostincev zahtevajo izjemno natančno upravljanje in optimizacijo poslovanja. Že kar nekaj let nam zmanjkuje denarja za razvoj," je dodal Kunst. Drugi izziv pa je zagotavljanje kakovostnega kadra, je opozoril in pozval k odstranitvi administrativnih ovir pri zaposlovanju tujcev in nagovarjanju mladih za izbiro poklica v gostinstvu.
Pobegajlo pa izziv vidi tudi v nagli rasti števila nočitev in obiska v zasebnih sobah in apartmajih. "Ta razvoj se ne zdi skladen s ciljem zviševanja dodane vrednosti. Zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu," je dejal.
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