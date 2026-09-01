Rekordno poletje za Slovenijo: 2,2 milijona turistov

Rast tujih prenočitev je bila v dveh poletnih mesecih skoraj devetodstotna, število domačih gostov pa je ostalo približno enako, je na današnji novinarski konferenci v okviru Blejskega strateškega foruma (BSF) dejala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak Olaj. Julija je bila rast nekoliko višja kot avgusta. Pet največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, je Pak Olajeva izpostavila Združeno kraljestvo, ZDA, Španijo, Srbijo in Poljsko. Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, je izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z ZDA od prihodnje pomladi. "To je velik preskok na ameriškem trgu, zanimiv tudi zaradi višje potrošnje gostov. Ameriški turisti tudi prihajajo zunaj sezone in ko načrtujemo naše aktivnosti, seveda zelo gledamo na to, koga, kdaj in kako vabimo," je dejala. "To je bila dolgoletna želja turističnih ponudnikov, zlasti teh iz mednarodnih destinacij, kot sta Bled in Ljubljana, ker ameriški gostje že tako ali tako dosegajo zelo lepe številke, tako da se nadejamo seveda še povečanja tega obiska. Je pa to pomembno zato, ker so to gostje, ki tudi precej zapravijo na destinacijah," je dodal direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo.

Maja Pak Olaj FOTO: Aljoša Kravanja

Ob trenutnih gibanjih v turizmu po besedah Pak Olajeve ob koncu leta pričakujejo pet- do šestodstotno rast. "Seveda pa ostajamo previdni, kajti vemo, da se v turizmu razmere lahko zelo hitro spremenijo," je dejala. Rast prihodov in prenočitev je pomemben kazalnik, ne pa tudi edino merilo uspeha, je ob tem izpostavila direktorica STO: "V slovenskem turizmu uspeh merimo s kombinacijo številnih kazalnikov na gospodarskem, družbenem, okoljskem področju in ta vpogled nam daje potem pravo osnovo za ukrepanje na različnih ravneh." Da je Slovenija privlačna in konkurenčna turistična destinacija, ki vse bolj utrjuje tudi vidno mesto na svetovnem turističnem zemljevidu, je izpostavila tudi generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin. "Še posebej pa veseli dejstvo, da rast turističnega obiska spremljata tudi kakovost in vse bolj enakomerna razpršitev turističnih tokov po Sloveniji," je izpostavila. Zgodovinsko gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je po besedah generalne direktorice direktorata za turizem mnogokrat preobrazila in tudi zdaj je v tej fazi. Gostje se po njenih besedah spreminjajo, svojo rezervacijo delajo zadnjo minuto, vse bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo, mlajši posegajo po lokacijah, ki so privlačne za objave na družbenih omrežjih ... "Slovenski turizem se temu uspešno prilagaja," je poudarila in dodala, da pri vsem tem zasleduje strateški cilj, ki je višja dodana vrednost in višja kakovost.

Turisti v Sloveniji FOTO: Bobo