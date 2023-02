Rekordno število obiskovalcev na pustnih povorkah v Cerknici in na Ptuju

Po dveh letih premora se je v nedeljo nekaj čez poldne v Cerknico vrnila pustna povorka. Udeležile so se je vse tradicionalne maske z Butalci in coprnicami na čelu, na svoji metli se je s Slivnice spustila tudi mati Uršula. Butalci so se tudi letos skregali s pametjo in jo zanesljivo premagali. Pustno rajanje bo v Cerknici trajalo do srede, ko bodo pusta zažgali in ga vrgli z mostu v reko. Pusta so odganjali tudi na Ptuju, ki je postal mafijsko mesto. Princ karnevala, ki je od županje prevzel oblast v mestu, je prebivalcem zapovedal, da se morajo našemiti, zabavati in uživati v pustnih običajih. Občani so to očitno vzeli zares. Na mednarodni karnevalski povorki je bilo skoraj 2600 mask in 800 kurentov. Toplo sončno vreme pa je na Ptuj privabilo rekordno število gledalcev, več kot 40 tisoč.