Rekordno topli nedelji bo sledila izrazita ohladitev, morda celo sneg

Pred občutno spremembo vremena bomo jutri že drugič v tem mesecu podirali temperaturne rekorde. V najtoplejših krajih vzhodnega dela Slovenije se lahko ogreje vse do 31 ali 32 stopinj Celzija. Celo v alpskih dolinah in v mraziščih se lahko temperature dvignejo do 28 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo še zelo topel, a termometri bodo že pokazali nekaj stopinj manj kot v nedeljo. Vremenski preobrat nas čaka v torek, ko se bo na južno stran Alp s polarnih predelov začel širiti občutno hladnejši zrak. Prehod hladne fronte bodo pospremile močne padavine in naglo spuščanje meje sneženja, ki se bo popoldne in zvečer spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Ob nevihtah, ki bodo spremljale prehod hladne fronte pa bi lahko za krajši čas snežilo še precej nižje, ponekod morda celo do nižin.

Pod vplivom hladnih severnih vetrov bomo ostali tudi v nadaljevanju tedna. To pomeni, da se lahko temperature ob nočeh z več jasnine spustijo tudi malo pod ničlo. Na srečo trenutni izračuni ne kažejo večjega in dolgotrajnejšega minusa. Vseeno lahko na mrazu izpostavljenih legah udari pozeba.