Rekreacija ni strošek, ampak naložba v bolj zdravo družbo

Prav o tem so govorili sogovorniki na panelu Rekreacija kot nova družbena energija v okviru konference Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi.

Ena od osrednjih ugotovitev razprave je bila, da ima rekreacija danes veliko širši vpliv, kot ga običajno pripisujemo športu. Redna telesna aktivnost zmanjšuje zdravstvena tveganja, izboljšuje kakovost življenja in dolgoročno prispeva k bolj zdravi družbi.

Sara Vehovec, direktorica Službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov v Zavarovalnici Triglav, je poudarila, da je treba rekreacijo razumeti kot enega pomembnih temeljev preventivne skrbi za zdravje.

Množični rekreativni dogodki pri tem igrajo posebno vlogo. Ne nagovarjajo zgolj športno aktivnih posameznikov, temveč spodbujajo k gibanju tudi tiste, ki sicer morda ne bi našli dodatne motivacije za aktivnejši življenjski slog.