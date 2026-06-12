Rekreacija ni strošek, ampak naložba v bolj zdravo družbo

Prav o tem so govorili sogovorniki na panelu Rekreacija kot nova družbena energija v okviru konference Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi.
Ena od osrednjih ugotovitev razprave je bila, da ima rekreacija danes veliko širši vpliv, kot ga običajno pripisujemo športu. Redna telesna aktivnost zmanjšuje zdravstvena tveganja, izboljšuje kakovost življenja in dolgoročno prispeva k bolj zdravi družbi.
Sara Vehovec, direktorica Službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov v Zavarovalnici Triglav, je poudarila, da je treba rekreacijo razumeti kot enega pomembnih temeljev preventivne skrbi za zdravje.
Množični rekreativni dogodki pri tem igrajo posebno vlogo. Ne nagovarjajo zgolj športno aktivnih posameznikov, temveč spodbujajo k gibanju tudi tiste, ki sicer morda ne bi našli dodatne motivacije za aktivnejši življenjski slog.
Dogodki, kot je Triglav tek, zato niso pomembni le zaradi športnega vidika. Ustvarjajo okolje, v katerem se ljudje lažje odločajo za gibanje, vztrajajo pri zdravih navadah in postajajo del aktivne skupnosti.
Sogovorniki na panelu so se strinjali, da je eden največjih izzivov sodobne družbe prav pomanjkanje gibanja. Zato postaja podpora rekreativnim projektom pomembna tudi z vidika družbene odgovornosti podjetij.
V Zavarovalnici Triglav že vrsto let verjamejo, da je preventiva ena najboljših naložb v prihodnost. Spodbujanje gibanja in aktivnega življenjskega sloga tako ni zgolj podpora športu, ampak prispevek k bolj zdravim posameznikom in posledično bolj zdravi družbi.
Če želimo dolgoročno izboljševati kakovost življenja, moramo po mnenju sogovornikov ustvarjati čim več priložnosti za gibanje. Prav rekreativni dogodki imajo pri tem pomembno vlogo, saj ljudem omogočajo prvi korak.
In pogosto je prav prvi korak najpomembnejši.
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