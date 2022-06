Rekreativna izvedba legendarne Dirke po Franciji letos v Kranju

Gre za rekreativno različico kolesarske preizkušnje pod okriljem Serije L'Etape , ki potekajo po celem svetu pod blagovno znamko Tour de France . L'Etape preizkušnje so namenjene cestnim kolesarjem in kolesarjem na gravel kolesih (makadamkarjih) ter omogočajo doživetje Dirke po Franciji z eno etapno preizkušnjo.

Prijave na nedeljsko dirko, ki jo bo mogoče doživet v daljši, 145 km in krajši, 70 km različici, so odprte ( več o registraciji ), priprave nanjo pa v polnem teku.

Leta 1919 je Dirka dobila rumeno majico , ki jo nosi vodilni v celoti razvrstitvi in je bila prvič dodeljena Eugène Chrisophu v Grenoblu. Barva je bila izbrana naključno, sledila je namreč barvi, na kateri je bila natisnjena revija L'Auto. Rumena barva je vse odtlej zaščitni znak Dirke po Franciji.

Skozi leta je legendarna Dirka po Franciji dobivala številne navdušence in postopno začela vključevati gorske etape. Že leta 1905 se je dotaknila Ballon d’Alsace in se povzpela na vrhove Pirenejev (1910) ter prečila Alpe čez slavni prelaz Col du Galibier (1911) na 2.645 m.n.v.

Vse se je začelo daljnega 1. julija 1903, ko se je šestdeset pionirjev usedlo na kolo v Montgeronu in po šestih veličastnih etapah (Nantes - Pariz, 471 km !) v cilj prispelo vsega 21 neumornih kolesarjev pod vodstvom Mauricea Garina . Potem ko je s povprečno hitrostjo 25 km/h zaključil krog dogodka, je Maurice Garin prejel denarno nagrado v višini 6.075 frankov, kar je bilo za tisto obdobje lepa vsota. Postal je prvi zmagovalec te veličastne dirke in za vedno zapisan v zgodovino.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta na Touru spisala zgodovino.

Leta 1952 so poskusno načrtovali tri gorske cilje na prelazih Alpe d'Huez, Sestrières in Puy-de-Dôme, na vseh treh pa je ciljno črto prvi prečkal Italijan Fausto Coppi in tudi osvojil svojo drugo krono Tour de France.

Dirka vseskozi dobiva svoje junake, oblikoval se je t. i. ekskluzivni klub petkratnih zmagovalcev, prvi tak je bil Anquetil (l. 1964), kasneje so sem mu pridružili še Eddy Merckx, znan kot Kanibal (peta zmaga leta 1974), Bernard Hinault (peta zmaga leta 1985), Miguel Indurain (peta zmaga leta 1995).

Stota izvedba Toura je bila leta 2013, saj vmes nekaj let ni bil organiziran zaradi obeh vojn, leta 2020 pa smo tudi Slovenci dobili svojega junaka Dirke po Franciji. Zmagovalec Tadej Pogačar je svoj krstni nastop na Touru doživel ne le v zmagovitem slogu, ampak se je v zgodovino Dirke vpisal tudi kot najmlajši zmagovalec Toura po Henri Cornetu, ki je zmagal leta 1904.

Kočno in zasluženo lahko Dirko po Franciji izkusite vsi rekreativni cestni kolesarji in kolesarji na gravel kolesih doma, v Sloveniji, na »naši« preizkušnji L'Etape Slovenia. Serija L'Etape je namreč edina športna serija, kjer se lahko počutiš kot šampion in uživaš v edinstveni atmosferi Dirke po Franciji, v živo, na svoji koži.

Ne odlašajte, prijave so odprte!





Naročnik oglasa je Sport Media Fokus.