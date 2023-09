Rekreativni kolesarji skupaj z Rogličem zbrali 3750 evrov

Prvi kolesarji so po približno treh urah prispeli nazaj na cilj, v Maribor. Kljub slabemu vremenu je bila prisotna dobra volja. "Na Ptuju smo gledali. Slabo vreme in vse je bilo narobe, pa smo bili dobre volje, vsi nasmejani," pove eden od gledalcev. Pot, ki so jo udeleženci prekolesarili, se je začela v Mariboru, nadaljevala v Hoče, Skoke, Starše, na Ptuj, v Duplek in nazaj v Maribor. Kolesarji pa so bili ponosni, da so imeli na poti tako vrhunsko družbo, Primoža Rogliča. "Čez leto mi navijamo zanj, na koncu leta pa je tako druženje pravo veselje," so bili zadovoljni udeleženci.

Kolesarskega asa je na dobrodelni poti podprl še en naš as, nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec, Rogličev dober prijatelj. Teh slabih 70 kilometrov ni bilo napornih, je bilo pa mrzlih, a za dober namen se splača potrpeti, je dejal. Kolesaril je tudi Primožev klubski kolega, Jan Tratnik. "Vreme ni bilo naklonjeno. Ko sem videl, kakšna je bila udeležba v tako slabem vremenu, sem rekel, da ne smem imeti izgovorov," je povedal v smehu.