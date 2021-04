Igor Lukšič med kandidati za rektorja ljubljanske univerze

V tekmo za prestižni položaj rektorja so se kandidati pognali z vsemi močmi. Nekateri izmed njih so za svoje oglaševanje ustanovili osebne spletne strani, spet drugi so ubrali nekoliko bolj konvencionalne prijeme in po mestih naročili postavitev jumboplakatov – ti mimoidoče volivce nagovarjajo z besedami, kot so ambicija, svoboda in avtonomija. Volitve bodo 13. aprila potekale v spletnem okolju Simply Voting. Poleg prof. dr. Igorja Lukšiča kandidirajo še prof. dr. Gregor Majdič, prof. dr. Igor Papič ter prof. dr. Anton Ramšak . Virtualne predstavitve kandidatov so na spletu, študentje in osebje fakultet pa so kandidatom na njih lahko zastavljali vprašanja.

Položaj, ki prinaša moč in prestiž

Ljubljanska univerza je stičišče, v katerem se slovenska znanost in umetnost srečujeta in prepletata z mednarodno. Izvolitev za rektorja marsikateremu profesorju ne predstavlja le posebnega družbenega ugleda, temveč tudi intelektualni vrhunec kariere. Po Statutu Univerze v Ljubljani rektor predstavlja, zastopa in vodi ustanovo med drugim tako, da zlasti zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela univerze, usklajuje izobraževalno, raziskovalno in razvojno oziroma umetniško in drugo delo članic, za kar je tudi pošteno plačan.

Po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju so rektorji univerz (ljubljanske, mariborske in primorske) uvrščeni v 60. plačni razred, v katerega med drugim spadajo tudi direktorji Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Finančne uprave, Policije, Generalštaba Slovenske vojske. Osnovna bruto plača tega plačnega razreda znaša 4.454,47 evra. Časniki so pred leti poročali, da so imeli rektorji univerz celo višje plače od ministrov za izobraževanje, kulturo, znanost in šport. Rektor sicer bdi tudi nad zajetnim svežnjem službene blagajne, letni prihodek univerze je bil leta 2020 denimo 383,89 milijona evrov.

Seznanitev o predlaganju kandidata kar pod točko razno

Gre za prve in upajmo, da tudi zadnje volitve za rektorja, ki potekajo v izrednih razmerah pandemije. Marsikaj, kar bi v normalnih okoliščinah potekalo javno in v živo, je letos prestavljeno na splet, od predstavitev kandidatov do same izvedbe volitev. Da so bili nekoliko drugačni tudi postopki imenovanja kandidatov na njihovih matičnih fakultetah, so nam zaupali nekateri študentski svetniki, ki so se glasovanja vzdržali, saj so izrazili svoje pomisleke o primernosti glasovanja v danih okoliščinah. Svetniki so bili o tem, da je bil Lukšič kot edini s FDV predlagan za kandidata za rektorja, seznanjeni na konstitutivni seji študentskega sveta – pod točko razno – brez vsebinske, programske in kompetenčne predstavitve profesorja.

Na hitrost postopka sprejetja Lukšiča za kandidata za rektorja je vplivalo tudi iztekanje časa za njegovo imenovanje – doktorski študent, nekdanji predsednik Mladinskega sveta Slovenije, je očitke o nezadostni predstavitvi Lukšičevega programa pred glasovanjem študentskih svetnikov odslovil z besedami, češ da se bo kandidat že še naknadno ustrezno predstavil in da bi bilo treba čim hitreje glasovati, preden se iztečejo roki, še razkriva vir iz študentskega sveta.