Remco Evenepoel: od hude nesreče do kampanje ozaveščanja o varnosti

Kako silovito trčenje v odprta vrata poštnega vozila, po katerem še vedno in bo še nekaj časa okreval belgijski kolesarski as Remco Evenepoel pretvoriti v nekaj pozitivnega, dobro vesta žrtev nesreče in njen povzročitelj. Dvakratni olimpijski prvak je združil moči z belgijsko pošto in rodil se je Remco Reflex. Ali po domače nalepka kolesarskega šampiona opominja voznika, naj vedno pogleda čez ramo, preden odpre vrata svojega vozila. Cilj pa – zmanjšati število tovrstnih kolesarskih nesreč.