Renata Salecl in Jurij Souček postala častna meščana Ljubljane

Ljubljana se 9. maja spominja osvoboditve na ta dan leta 1945. S sireno na glavnem kolodvoru in veliko zastavo na ljubljanskem gradu so takrat ob 5. uri sporočili, da je konec štiriletne okupacije. Znamenita kukavica radia Svobodna Ljubljana se je prvič oglasila ob 6.30. Zazvonili so zvonovi ljubljanskih cerkva, Ljubljanska brigada pa je na Magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem simbolično oznanila osvoboditev mesta.

Mestni svet je na aprilski seji predlog, da Saleclova postane častna meščanka, podprl z 29 glasovi za in šestimi proti. Kot je med drugim v predlogu zapisala komisija za priznanja, je Saleclova, ki je avtorica več kot 200 izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, treh avtorskih in petih uredniških monografij ter številnih kolumn za revije in časopise, uspešno prepoznala pasti in grožnje, ki so jih novi tehnološki izumi in pogledi predstavljali demokraciji, in ves čas zavzemala kritično držo do posegov vanjo. Saleclova je za svoje delo prejela že številna priznanja, leta 2017 je bila kot izredna članica sprejeta v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Predlog, da Souček postane častni meščan, je prejel 37 glasov podpore, nihče ni bil proti. Souček je dramski igralec, občasno tudi režiser, bil je stalni član ljubljanske Drame od sezone 1953/54 do upokojitve leta 1993. "Neizmerno velik in dragocen je opus pri sinhronizaciji risank na Televiziji Slovenija, nepozabne so otroške predstave na Ljubljanskem gradu, kjer sta sodelovala z igralcem in režiserjem Robertom Waltlom. V Drami je odigral več kot 150 vlog in režiral več kot deset del," so Součkovo delovanje strnili na občini. Označili so ga za pionirja in nosilni steber slovenskega sodobnega gledališča. Tudi Souček ima že vrsto priznanj, med drugim je leta 1994 je prejel Borštnikov prstan in leta 2018 Ježkovo nagrado za življenjsko delo.

Poleg nazivov častnega meščana in meščanke so danes podelili tudi nagrade glavnega mesta. Prejeli so jih nekdanja aktivna športnica in novinarka ter humanitarka Biserka Marolt Meden, generalni direktor Hotela Slon Gregor Jamnik, Ljubljanski potniški promet - skupina za prevoze na klic Kavalir, Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk in Gasilska brigada Ljubljana.

Plakete glavnega mesta pa so prejeli: duhovnik Bogdan Rus, Nino Batagelj, s katerim mestno redarstvo sodeluje na preventivnem področju varnosti cestnega prometa, predsednik sveta Četrtne skupnosti Jarše Bojan Hajdinjak, Slovensko mladinsko gledališče, gledališka skupina BEŠTEKteater, glasbena skupina Noctiferia in Mladinski dom Jarše.