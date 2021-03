Renault bi lahko za Mitsubishi proizvajal tudi v Sloveniji.

Nova modela, ki naj bi ju kupcem ponudili leta 2023, naj bi temeljila na obstoječih Renaultovih modelih. Podrobnosti niso znane, po navedbah neimenovanega vira pa naj francoske tovarne ne bi bile v igri za to proizvodnjo.

Renault in Mitsubishi sta del zavezništva, ki vključuje še japonski Nissan. Mitsubishi je zaradi zniževanja stroškov razvoj lastnih modelov za evropski trg ustavil, prodaja modelov, ki bi jih zanj proizvedel Renault, pa bi mu kljub temu omogočila ohranitev prisotnosti v regiji.

To bi posel lahko prineslo Renaultovi slovenski ali turški tovarni. Novomeški Revoz trenutno proizvaja modele Twingo – tako z motorjem na notranje izgorevanje kot v električni različici – Clio in Smart Forfour (slednjega proizvajajo v okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem), vendar je vodstvo Renaulta že napovedalo, da twingov ne bodo nasledili. Proizvodnjo bodo obdržali do začetka veljave evropskega okoljskega standarda za motorje Euro 7, kar se bo po napovedih zgodilo sredi desetletja.

Poleg dilem, kakšne modele razvijati in kdaj jih ponuditi kupcem, se avtomobilski proizvajalci med drugim soočajo tudi z izzivi, ki jih je prednje postavila pandemija covida-19. Skupina Renault je lani v luči pandemije vknjižila rekordno čisto izgubo v višini 8,05 milijarde evrov. Leto prej je ustvarila 19 milijonov evrov dobička. Več kot polovico izgube je sicer prispeval japonski partner Nissan.