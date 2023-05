Bešić Loredan ne bo več vodil pogajanj zdravstvenega stebra

Velik del težav tako v zdravstvu kot v šolstvu naj bi naslovila plačna reforma in iskanje novega ravnovesja med dejavnostmi javnega sektorja in znotraj njih. A tudi zadnja pogajanja niso prinesla napredka, so se pa pogajalci dogovorili o novi organizaciji dela, kot jo je zastavila vlada. In izplen te reorganizacije je tudi, da pogajanj za zdravstveni steber ne bo več vodil zdravstveni minister Danijel Bešić Loredan.

Kaj pravzaprav to pomeni, tako za pogajanja v zdravstvu kot za celoten javni sektor? Zdaj je jasno, da je ta reorganizacija nekako na novo postavila hierarhijo samih pogajanj. In tu krovna pogajanja, ki jih vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, tudi uradno dobivajo osrednjo vlogo. Ob tem pa so na novo zastavljene skupine za pogajanja o posameznih plačnih stebrih, recimo o zdravstvu, kjer so pogajanja že potekala, čeprav trenutno niso bila prav v obetavni fazi. Napovedanih zdravstvenih pogajanj jutri tako ne bo, sledila bodo hkrati z ostalimi stebri in zdravstvenih pogajanj tudi ne bo vodil več minister, ampak bo mandate za pogajanja podeljevala ministrica za javno upravo oziroma osrednja pogajalska skupina. Dorekli so torej novo organizacijsko strukturo. Zdi se, kot da se tukaj pravzaprav pogajanja šele začenjajo. Minula pogajanja tako na mizi tudi ni bilo vsebinskih vprašanj kot tudi spet ne vladnega predloga za odpravo nesorazmerij, spet naj bi ga imeli, ko bodo v obravnavi ostali stebri. Kaj je z datumom 30. junij, ki je bil cilj reforme? Zdi se praktično nedosegljiv. Če bodo imeli nekoliko več težav z njim verjetno zdravniki, ki so stavko že prestavljali, pa se na krovnih pogajanjih zdaj nekako to zdi že sprejeto dejstvo, ki pa ne bo avtomatično vodilo v propad pogajanj. Po minulih pogajanjih so udeleženi izjavili: "Zaenkrat so pogajanja odprta in sam sem zmerno optimističen," je povedal Branimir Štrukelj."Kar pričakujemo, je, da se vsebinsko lotimo nadaljevanja pogajanj, tako tistega dela, ki se tiče zakona, kot predvsem, kar se tiče vladnih nesorazmerij, kar naj bi vlada predstavila prihodnji teden," je bil jasen Jakob Počivavšek. Sanja Ajanović Hovnik pa: "Tisti ključni datum, ki ga v tem trenutku lovimo, je 1. januar 2024, torej, da vse dogovorjeno začnemo izvajati s 1. januarjem 24."