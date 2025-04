Reorganizacija CVZ: vsa delovna mesta bodo ukinili, nato policiste znova zaposlili

Center za varovanje in zaščito bo predvidoma oktobra doživel temeljito kadrovsko in organizacijsko prenovo. Med drugim nameravajo ukiniti vsa dosedanja delovna mesta, policisti pa se bodo morali na nova delovna mesta prijaviti s prošnjami, piše Večer. V sindikatu policistov pa poudarjajo, da prenova CVZ ne sme postati poligon za obračunavanje s policisti.

Na Generalni policijski upravi so za STA v četrtek pojasnili, da predlog celovite reorganizacije Centra za varovanje in zaščito (CVZ), ki so ga pripravili na podlagi usmeritev ministra Boštjana Poklukarja, vključuje spremembe organizacijske strukture, prenovljeno sistemizacijo delovnih mest in delovnih procesov. "Minister za notranje zadeve bo v nadaljevanju vladi predlagal, da se ta reorganizacija uvede," pa so danes za STA sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Po informacijah Večera sta prvi mož Policije Damjan Petrič in Aleksander Perklič v internih krogih že predstavila načrt reorganizacije CVZ, ta bo od jeseni združeval pet oddelkov, in sicer za osebno varovanje, za varovanje delegacij in ogroženih oseb, za varovanje objektov, za preventivo ter operativno podporo. Po ukinitvi vseh delovnih mest bodo odprli prijave za nova delovna mesta in med drugim postavili vodstveno strukturo. Nove zaposlitve bodo najprej izvedli povsem na vrhu CVZ, nato bodo po hierarhiji navzdol zaposlovali na drugih delovnih mestih, piše Večer.

Center za varovanje in zaščito FOTO: Policija icon-expand

Po zagotovilih vodstva CVZ se bodo zaposleni po notranji objavi delovnih mest lahko prijavili na delovna mesta po novi sistemizaciji, na katerih bi želeli delati. Izbor zaposlenih naj bi vodila posebna veččlanska komisija, piše Večer. Nihče izmed zaposlenih naj ne bi dobil odpovedi. V obeh policijskih sindikatih so kritični. Policijski sindikat Slovenije "kljub pozitivnim vidikom, kot sta boljša koordinacija in učinkovitost", nasprotuje nekaterim rešitvam, zlasti glede omejevanja napredovanja na določenih delovnih mestih. V Sindikatu policistov Slovenije pa protestirajo, da so imeli zgolj dva dni časa za odziv na predlagano reorganizacijo. Večer je spomnil še, da je Center za varovanje in zaščito zadnja vlada Janeza Janše premaknila pod okrilje Generalne policijske uprave, z reorganizacijo pa naj bi se vrnil v naročje Uprave za policijske specialnosti, ki jo od maja 2017 vodi Martin Jazbec. "Nekateri viri opozarjajo, da bi utegnila biti reorganizacija CVZ priročen izgovor za premestitev Jazbeca, v sindikatu policistov pa poudarjajo, da prenova CVZ ne sme postati poligon za obračunavanje s policisti," še piše Večer.

