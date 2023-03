Reorganizacija upravnih enot razburja, SDS zahteva sklic nujne seje odbora

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je po informacijah poslanske skupine ministrstvo za javno upravo na prvi seji koordinacijske skupine za reorganizacijo upravnega poslovanja predstavilo predlog, da naj bi se število upravnih enot krčilo s trenutnih 58 na zgolj 12 po statističnih regijah, vse preostale upravne enote pa bi s tem potem izgubile svojo samostojnost in bi postale zgolj izpostave. Po navedbah SDS bi teh 12 upravnih enot od preostalih 46 upravnih enot prevzelo reševanje zadev zlasti na področju tujcev in pa gradbenih zadev ter nekatere druge podporne naloge.

"V poslanski skupini SDS smo bili ob tej novici seveda naravnost zgroženi, namreč mi se vseskozi zavzemamo za decentralizacijo Slovenije, ta korak pa gre ravno nasprotno k še večji centralizaciji Slovenije in seveda oddaljevanju samih upravnih postopkov, oddaljevanju dostopa našim državljanom in seveda našemu gospodarstvu," je dejala poslanka.

Izpostavila je Upravno enoto Ptuj, ki zajema 15 občin in 68.000 ljudi, in poudarila, da bi domnevna centralizacija nekatere prebivalce s tega območja, ki bi želeli pridobiti gradbeno dovoljenje, prisilila, da za to potujejo v tudi do 60 kilometrov oddaljeni Maribor. To se ji zdi "skrajno neprimerno", hkrati pa je izrazila skrb, da se bodo upravni postopki s tem zgolj podaljšali.

Poslanska skupina SDS zato zahteva sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med drugim mu predlaga sprejetje sklepa, da predlog koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Sloveniji predstavlja nedopustno centralizacijo in krni dostopnost do upravnih storitev, zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost.

NSi: Z ukinjanjem upravnih enot bi vlada uničila podeželje

Reorganizacija upravnih enot je razburila tudi NSi. Menijo namreč, da je zmanjševanje njihovega števila popolnoma nepotrebno ter da je treba ta servis ljudem pustiti pri miru, posebno tistim, ki živijo na podeželju, saj bi sicer postali drugorazredni.

Vlada je ljudi "ponovno šokirala z napovedjo reforme, ki je nihče ni pričakoval in je popolnoma nepotrebna", je v izjavi za medije ocenila poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Po njenem mnenju napoved ministrice pomeni, da bo država po novem storitve ljudem nudila le v 12 večjih občinah. "Kakšna velika napaka, v NSi tega ne bomo dovolili, spodbujali bomo ljudi, naj vendarle povedo, da si tega niso zaslužili," je dejala in ocenila, da nas bo to pripeljalo do še večje centralizacije naše države.

Uradniki bodo v centrih čakali ljudi, da se pripeljejo iz oddaljenih krajev, "na primer iz Bovca v Novo Gorico, več kot eno uro vožnje", je ocenila. Predvsem starejši ljudje bodo morali iti na avtobus in se odpeljati na upravno enoto po osebni dokument, po izkaznico, po vozniško dovoljenje, po gradbeno dovoljenje. "To je absolutno nedopustno in v NSi se sprašujemo, kaj pravzaprav vlada misli," je dejala.

Namesto da bi se vlada lotila sprememb, ki jih je napovedala, zdaj reorganizira tisto, kar dobro deluje, je dejala. V NSi predlagajo, naj ljudi iz upravnih enot selijo tja, kjer je več dela. To po njeni oceni vlada že ve, saj je v "lastnem Zakonu o državni upravi že dala to možnost".

"Mislim, da je upravne enote treba pustiti pri miru, dokler ne reorganiziramo lokalne samouprave. 30 let že čakamo na ustanovitev pokrajin in do takrat je treba ta servis ljudem pustiti pri miru," je dejala in poudarila, da to velja še posebej za tiste, ki živijo na podeželju, saj imajo ljudje v mestih možnost javnega prevoza in storitve blizu. "Mi ne bomo dovolili, da bi bili podeželje in ljudje na podeželju drugorazredni," je dejala. Zato vlado pozivajo, naj se loti "resnega dela in naj ljudi pusti pri miru" oziroma naj jim nudi storitve, za katere je pravzaprav tudi plačana.

SD: Takšna reorganizacija upravnih enot je za nas nesprejemljiva

V SD so se na načrtovano reorganizacijo upravnih enot odzvali z besedami, da je zanje nesprejemljiva. Skupaj z župani bodo pripravili tudi poslansko pobudo ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik, s katero jo bodo pozvali, naj o reorganizaciji temeljito premisli. Opozarjajo, da je pri spremembah treba upoštevati lokalno okolje.

V SD sicer pozdravljajo, da se pristopi k učinkovitemu organiziranju upravnih enot, ampak ne na način, kot je v sedanjem predlogu, je v izjavi za medije dejala poslanka SD Bojana Muršič.

Po njenem mnenju se bodo najzahtevnejše naloge prenašale na upravna središča, predvsem dovoljenja za delo za tujce, pridobivanje gradbenega dovoljenja in podobno. Rešitev vidijo v tem, da bi upravne enote, ki imajo manj postopkov, prevzele delo drugih enot.

Lokalna okolja so namreč specifična in zato jih je treba poznati in poslušati, je dejala. V lokalni skupnosti je potreben neposreden stik z javnim uslužbencem, ki rešuje neko zadevo, je ocenila.

Ministrstvo: Upravnih enot ne ukinjamo