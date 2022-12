Reorganizacija vlade: lista ministrskih kandidatov v DZ po novem letu

Uveljavitev sprememb zakona o vladi bo prinesla organizacijo vlade, kot si jo je zamislil koalicijski trojček Gibanje Svoboda, SD in Levica, v njej pa bo po novem sedelo 20 ministrov.

Z dnem uveljavitve zakona bo štirim aktualnim ministrom prenehala funkcija, in sicer ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu, ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh in ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandru Jevšku.

Sedanja ministra za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič in za infrastrukturo Bojan Kumer, ki bosta ob reorganizaciji vlade po načrtih prevzela vodenje novih ministrstev, pa bosta morala po uveljavitvi zakona s svojih funkcij odstopiti. Premier Golob bo DZ o njunem odstopu obvestil predvidoma med 3. in 6. januarjem, so potrdili v največji vladni stranki.

Poslanci se bodo po tako zastavljeni časovnici najkasneje do 9. januarja seznanili z odstopom obeh ministrov, takrat pa bo premier v DZ predvidoma tudi poslal listo ministrskih kandidatov, ki bodo vodili nova ministrstva in ministrstva s spremenjenimi resorji.