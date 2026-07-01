Odmevi kaotične seje o financiranju Fokusa: Lotrič ovadil Bratuškovo

Predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba. Vložila sta jo predsednik stranke Fokus in Državnega sveta Marko Lotrič ter ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.

"V naznanitvi navajata, da je predsednica komisije s sklicem in vodenjem 2. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po Poslovniku Državnega zbora ni pristojna, zato predlagata preveritev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika," so sporočili s stranke. Po njihovem mnenju je bila s takšno obravnavo predlagateljem omogočena nepremoženjska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, prizadetima pa povzročena politična in ugledna škoda.

Naznanitev suma kaznivega dejanja sta v torek vložila na Generalno policijsko upravo, nanaša pa se na sejo, katere edina točka je bila "Sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča". Kot pojasnjujejo na Fokusu, je bila med predlaganimi sklepi pobuda, da komisija Računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije poslovanja stranke za obdobje od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. "V tem obdobju stranka Fokus še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, zato v zvezi s tem ni predmeta za revizijo," so poudarili.

Dodali so, da nadzora financiranja političnih strank tudi ni med pristojnostmi komisije. "Ta parlamentarna komisija ni pristojna za presojo zasebnih plačil fizičnih oseb, organizacije strankarskih dogodkov, najema prostorov ali drugih vprašanj politično-strankarskega delovanja, ki niso neposredno povezana z izvrševanjem državnega proračuna."

Kot so še zapisali, so Bratuškovo na to opozorili ter jo pozvali, naj pojasni poslovniško podlago za takšno obravnavo, vendar je vztrajala pri svoji razlagi, "ne da bi navedla določbo Poslovnika Državnega zbora, ki bi takšno pristojnost utemeljevala".

Na tej podlagi Lotrič in Kirbiš Rojseva ocenjujeta, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter nevestnega dela v službi.