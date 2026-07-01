Odmevi kaotične seje o financiranju Fokusa: Lotrič ovadil Bratuškovo

Predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba. Vložila sta jo predsednik stranke Fokus in Državnega sveta Marko Lotrič ter ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.
"V naznanitvi navajata, da je predsednica komisije s sklicem in vodenjem 2. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po Poslovniku Državnega zbora ni pristojna, zato predlagata preveritev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika," so sporočili s stranke. Po njihovem mnenju je bila s takšno obravnavo predlagateljem omogočena nepremoženjska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, prizadetima pa povzročena politična in ugledna škoda.
Naznanitev suma kaznivega dejanja sta v torek vložila na Generalno policijsko upravo, nanaša pa se na sejo, katere edina točka je bila "Sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča". Kot pojasnjujejo na Fokusu, je bila med predlaganimi sklepi pobuda, da komisija Računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije poslovanja stranke za obdobje od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. "V tem obdobju stranka Fokus še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, zato v zvezi s tem ni predmeta za revizijo," so poudarili.
Dodali so, da nadzora financiranja političnih strank tudi ni med pristojnostmi komisije. "Ta parlamentarna komisija ni pristojna za presojo zasebnih plačil fizičnih oseb, organizacije strankarskih dogodkov, najema prostorov ali drugih vprašanj politično-strankarskega delovanja, ki niso neposredno povezana z izvrševanjem državnega proračuna."
Kot so še zapisali, so Bratuškovo na to opozorili ter jo pozvali, naj pojasni poslovniško podlago za takšno obravnavo, vendar je vztrajala pri svoji razlagi, "ne da bi navedla določbo Poslovnika Državnega zbora, ki bi takšno pristojnost utemeljevala".
Na tej podlagi Lotrič in Kirbiš Rojseva ocenjujeta, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter nevestnega dela v službi.
Kaos na seji, Bratuškova jo je na koncu prekinila
Sporna seja je potekala 19. junija, kot je v imenu poslanske skupine Svoboda takrat pojasnil poslanec Andrej Klemenc, je bil njen namen, da se pogovorijo o tem, ali je bil Državni svet, ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Po Klemenčevih besedah se je v "javnosti in medijih nabralo precej konkretnih indicev, medijskih razkritij ter dovolj vprašanj, na katera doslej ni bilo verodostojnih odgovorov, da je nujno, da zadevo preverijo pristojne institucije".
Po besedah Klemenca se pojavljajo vprašanja glede financiranja nekaterih dogodkov, ki jih je stranka prijavila kot svoje, vendar stroški niso razvidni iz njenih finančnih poročil. Kot primer je navedel okroglo mizo v Slovenski Bistrici, ki naj bi jo po poročanju medijev skupaj z občino organiziral Državni svet. Opozoril je tudi na sum, da so bile nekatere storitve plačane iz proračuna Državnega sveta, čeprav naj bi koristile političnemu projektu Marka Lotriča oziroma stranki Fokus, ter na navedbe, da stroški, ki sta jih ob ustanovitvenem kongresu stranke na Brdu pri Kranju poravnala Marko Lotrič in Monika Kirbiš Rojs, niso bili prikazani kot donacija stranki.
Po njegovih navedbah je imel Fokus v letu 2025 za nekaj več kot 4000 evrov prihodkov in manj kot 500 evrov odhodkov, ob tem pa so imeli ustanovitveni kongres, srečanja, razprave, predvolilne aktivnosti.
Lotrič je takrat dejal, da gre skupno za znesek 8700 evrov. Popolnoma vsak izdatek je evidentiran, vse je potekalo v skladu z zakonom, je zagotovil. Sam je denimo plačal v enem primeru gostinsko storitev za 264 evrov, v drugem za 72 evrov, vrednost prispevkov pa da v koledarskem letu ni presegla z zakonom določenega limita. Kar zadeva ustanovni kongres, se sprašuje, kdo bi ga moral plačati, saj stranka takrat še ni bila ustanovljena. Kot je poudaril, je plačal z denarjem, ki ga je pošteno zaslužil, in Bratuškovi očital, da je komisija presegla svoje pristojnosti in šla predaleč. "Ni vaša pristojnost, da se kakorkoli vtikate v moje osebne finance," je dodal.
Bratuškova je očitke zavrnila in poudarila, da je komisija pristojna za nadzor izvrševanja državnega proračuna, kamor sodita tudi financiranje političnih strank in delovanje Državnega sveta, namen seje pa je razjasnitev morebitnih nepravilnosti. Razprava se je nato zaostrila s številnimi postopkovnimi predlogi in medsebojnimi očitki poslancev. Po burni izmenjavi besed, v kateri je prišlo tudi do spora med poslancem Lenartom Žavbijem (Svoboda) in ministrico Moniko Kirbiš Rojs, je Bratuškova sejo najprej prekinila za petminutni odmor, nato pa jo zaradi razgretega vzdušja prekinila ter napovedala, da jo bodo nadaljevali, ko "bodo naše glave nekoliko bolj hladne".
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