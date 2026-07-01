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Odmevi kaotične seje o financiranju Fokusa: Lotrič ovadil Bratuškovo

Ljubljana, 01. 07. 2026 08.23 pred 1 uro 4 min branja 91

Avtor:
D.L.
Alenka Bratušek

Predsednik Fokusa Marko Lotrič in ministrica Monika Kirbiš Rojs sta kazensko ovadila Alenko Bratušek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. Očitata ji, da je kot predsednica Komisije za nadzor javnih financ s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus prekoračila pristojnosti komisije.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: Bobo

Predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba. Vložila sta jo predsednik stranke Fokus in Državnega sveta Marko Lotrič ter ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.

"V naznanitvi navajata, da je predsednica komisije s sklicem in vodenjem 2. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po Poslovniku Državnega zbora ni pristojna, zato predlagata preveritev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika," so sporočili s stranke. Po njihovem mnenju je bila s takšno obravnavo predlagateljem omogočena nepremoženjska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, prizadetima pa povzročena politična in ugledna škoda.

Naznanitev suma kaznivega dejanja sta v torek vložila na Generalno policijsko upravo, nanaša pa se na sejo, katere edina točka je bila "Sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča". Kot pojasnjujejo na Fokusu, je bila med predlaganimi sklepi pobuda, da komisija Računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije poslovanja stranke za obdobje od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. "V tem obdobju stranka Fokus še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, zato v zvezi s tem ni predmeta za revizijo," so poudarili.

Dodali so, da nadzora financiranja političnih strank tudi ni med pristojnostmi komisije. "Ta parlamentarna komisija ni pristojna za presojo zasebnih plačil fizičnih oseb, organizacije strankarskih dogodkov, najema prostorov ali drugih vprašanj politično-strankarskega delovanja, ki niso neposredno povezana z izvrševanjem državnega proračuna."

Kot so še zapisali, so Bratuškovo na to opozorili ter jo pozvali, naj pojasni poslovniško podlago za takšno obravnavo, vendar je vztrajala pri svoji razlagi, "ne da bi navedla določbo Poslovnika Državnega zbora, ki bi takšno pristojnost utemeljevala".

Na tej podlagi Lotrič in Kirbiš Rojseva ocenjujeta, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter nevestnega dela v službi.

Alenka Bratušek
Alenka Bratušek
FOTO: Bobo

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Sporna seja je potekala 19. junija, kot je v imenu poslanske skupine Svoboda takrat pojasnil poslanec Andrej Klemenc, je bil njen namen, da se pogovorijo o tem, ali je bil Državni svet, ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Po Klemenčevih besedah se je v "javnosti in medijih nabralo precej konkretnih indicev, medijskih razkritij ter dovolj vprašanj, na katera doslej ni bilo verodostojnih odgovorov, da je nujno, da zadevo preverijo pristojne institucije".

Po besedah Klemenca se pojavljajo vprašanja glede financiranja nekaterih dogodkov, ki jih je stranka prijavila kot svoje, vendar stroški niso razvidni iz njenih finančnih poročil. Kot primer je navedel okroglo mizo v Slovenski Bistrici, ki naj bi jo po poročanju medijev skupaj z občino organiziral Državni svet. Opozoril je tudi na sum, da so bile nekatere storitve plačane iz proračuna Državnega sveta, čeprav naj bi koristile političnemu projektu Marka Lotriča oziroma stranki Fokus, ter na navedbe, da stroški, ki sta jih ob ustanovitvenem kongresu stranke na Brdu pri Kranju poravnala Marko Lotrič in Monika Kirbiš Rojs, niso bili prikazani kot donacija stranki.

Po njegovih navedbah je imel Fokus v letu 2025 za nekaj več kot 4000 evrov prihodkov in manj kot 500 evrov odhodkov, ob tem pa so imeli ustanovitveni kongres, srečanja, razprave, predvolilne aktivnosti.

Lotrič je takrat dejal, da gre skupno za znesek 8700 evrov. Popolnoma vsak izdatek je evidentiran, vse je potekalo v skladu z zakonom, je zagotovil. Sam je denimo plačal v enem primeru gostinsko storitev za 264 evrov, v drugem za 72 evrov, vrednost prispevkov pa da v koledarskem letu ni presegla z zakonom določenega limita. Kar zadeva ustanovni kongres, se sprašuje, kdo bi ga moral plačati, saj stranka takrat še ni bila ustanovljena. Kot je poudaril, je plačal z denarjem, ki ga je pošteno zaslužil, in Bratuškovi očital, da je komisija presegla svoje pristojnosti in šla predaleč. "Ni vaša pristojnost, da se kakorkoli vtikate v moje osebne finance," je dodal.

Bratuškova je očitke zavrnila in poudarila, da je komisija pristojna za nadzor izvrševanja državnega proračuna, kamor sodita tudi financiranje političnih strank in delovanje Državnega sveta, namen seje pa je razjasnitev morebitnih nepravilnosti. Razprava se je nato zaostrila s številnimi postopkovnimi predlogi in medsebojnimi očitki poslancev. Po burni izmenjavi besed, v kateri je prišlo tudi do spora med poslancem Lenartom Žavbijem (Svoboda) in ministrico Moniko Kirbiš Rojs, je Bratuškova sejo najprej prekinila za petminutni odmor, nato pa jo zaradi razgretega vzdušja prekinila ter napovedala, da jo bodo nadaljevali, ko "bodo naše glave nekoliko bolj hladne".

knjf ovadba komisija za nadzor javnih financ alenka bratušek monika kirbiš rojs marko lotrič

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KOMENTARJI91

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
01. 07. 2026 10.53
kot pišejo mediji,je janez nekemu komercijalnemu medijiu grozil z ukinitvijo,če ne bo po njegovem.v času soočenj je tudi klical lastnika istega medija,da naj takemu poročanju naredi konec,kmalu se je poračanje obrnilo v drugo smer
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+1
1 0
BrezPitt
01. 07. 2026 10.53
Vsak, ki bo poskušal raziskati desnuharje jim bodo ti grozili s tožbo.
Odgovori
+1
1 0
maksi23
01. 07. 2026 10.53
Ta vlada prav poka po šivih od raznih bedakov, lažnivcev, kriminalcev, bleferjev, psihičev in nesposobnežev. Bravo, njeni volivci, tile bodo res žebelj v krsto Sloveniji. (Pa ne mislim, da je bila prejšnja vlada kakšna terna, ampak TOLE :( Si res ne zaslužimo vsaj povprečnih politikov s povprečnim IQ?
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0 0
Jernej Sekirnik
01. 07. 2026 10.50
res ni lepo da so eni posneli vso to korupcijo. Res so nesramni ti agentje, sedaj smo čisto padli, noben iz tujine noče več sodelovat z nami
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-2
0 2
Semek
01. 07. 2026 10.46
vsi kradejo... to je samo mazanje oci, za vogalom so pa skuoaj na kosilu pokvarjenci
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+1
2 1
2mt8
01. 07. 2026 10.44
Alenka krade. Še kdo? Še veliko drugih!
Odgovori
+0
3 3
BBcc
01. 07. 2026 10.51
Janša že 36 let.
Odgovori
+1
2 1
sport5
01. 07. 2026 10.40
v spodnjih komentarjih opažam samo kreganje in opravičevanje " svojih" .Politika nas je razdvojila , kot še nikoli. Dragi Slovenci ,dokler ne bomo složni in obsojali vsako krajo , korupcijo .....(levih in desnih) se nam slabo piše. Zato ne opravičujte "svojih" z besedami "vaši so še več pokradli" ampak ZAHTEVAJMO ODGOVORNOST za kriminalna dejanja politikov. Pa so to levi ali desni.
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+6
8 2
lambert
01. 07. 2026 10.36
Vprasajte jo kdo ji je zgradil hiso ko je bila v nadzornem svet JGZ Brdo? OMB cas je bil da se jo lotite ... Erika ...
Odgovori
+9
9 0
BBcc
01. 07. 2026 10.38
Janša to počne že 36 let. Čas je da se ga lotite. Erika....kje si?😅
Odgovori
-7
3 10
mojcd
01. 07. 2026 10.36
Samo povem da se v postojni sedaj ne dela niti podnevi niti ponoci
Odgovori
+4
8 4
BBcc
01. 07. 2026 10.43
Vemo to da je bila to samo politična igra Vrtovca. Teolog to edino zna.
Odgovori
+1
4 3
mojcd
01. 07. 2026 10.35
Vemo skom se bo ta vlada ukvarjala, z drzavo ziher ne
Odgovori
-1
4 5
followme
01. 07. 2026 10.35
Vsi kradejo levi, desni, crni, beli, rdeci......vi pa se se kar kregate med seboj
Odgovori
+4
6 2
BBcc
01. 07. 2026 10.36
Res pa je da svoboda dala božičnico. Kaj je dala Janševa vlada katerakoli?
Odgovori
-6
2 8
ArkaMast
01. 07. 2026 10.39
Pika na i je bila pa Black Cube. Izdan je bil še pošteni del Slovencev..... Za zlepljenko so prodali suverenost države.
Odgovori
-1
3 4
Andrej 007
01. 07. 2026 10.32
Končno nekdo...BRAVO !
Odgovori
+5
7 2
0523
01. 07. 2026 10.30
Ko vidim Bratuškovo, adijo dan.
Odgovori
+10
12 2
BBcc
01. 07. 2026 10.34
Ko vidim 4. SDS vlado, adijo razvoj Slovenije in dobro jutro kraja davkoplačevalcev na polno.
Odgovori
-2
7 9
anko46
01. 07. 2026 10.23
Zakaj mi brišete komentar: SDS pa Patria in podobno. NSi DARS in podobni niso kaj boljši. Zakaj želijo vse komisije ukiniti, če se imajo za poštene! Kaj sem se kaj zlagal?
Odgovori
-2
6 8
ŠeVednoPlešem
01. 07. 2026 10.19
No Lotrič veliko o poštenosti njegovi delavci pa na minimalcu, pa od države pobere vse možne subvencije, ker državo je treba menda molsti
Odgovori
-6
7 13
proofreader
01. 07. 2026 10.21
Golob si je moral v zadnji službi denar za plače izposojati, na koncu pa je naredil milijardno izgubo.
Odgovori
+7
11 4
Groucho Marx
01. 07. 2026 10.23
Čigav volilec si že ti, menda od pernatega? Tistega pernatega, ki kot funkcionar za svoj fuš prejema državne subvencije. 🙈🙉
Odgovori
+12
12 0
GetBack
01. 07. 2026 10.35
Povprečna plačadelavcev v Lotričevem podjetju je 2.278,56 EUR. To je skoraj 800 evrov več kot je minimalna plača..... Laži in zavajanje ne preveč brihtnih je še edino, kar vam ostane ...
Odgovori
+4
4 0
BBcc
01. 07. 2026 10.35
Janšev brat pa prejema kaj?🙆😅
Odgovori
-6
0 6
FERDO9
01. 07. 2026 10.17
Kaj pa LAŽNIVEC Stevo pravi na to? On je multipraktik - pojedel celo znanost - še bolj natančno - DOKTOR ZNANOSTI po FB profilu. Kakšni modeli in bleferji cuzajo naš denar........
Odgovori
-2
5 7
zajfa
01. 07. 2026 10.16
Ta gospod "vse sem pošteno zaslužil" (99% delavci) je očitno pozabil, da DZ ni njegova firma kjer se lahko izživlja 100/uro.
Odgovori
-4
6 10
ŠeVednoPlešem
01. 07. 2026 10.15
Torej Lotrič prepričan, da je nedotakljiv 😂kot nekoč za člane komunistične partije, tudi za Lotriča menda velja , da se njegovih poslov ne sme pregledovati in preiskovati … parlament lahko obravnava oziroma mora obravnavati vse, drugače ga lahko ukinemo. To je ustavna kategorija, če gre za občutljive podatke, se pač seja zapre za javnost… Lotrič bo treba malce prebrati ustavo
Odgovori
-11
4 15
proofreader
01. 07. 2026 10.18
Lotrič je prinesel vse račune. Golob nikoli ni pojasnil nakazil iz Gen-i.
Odgovori
+11
16 5
ŠeVednoPlešem
01. 07. 2026 10.20
In zakaj potem ovadba ? Super, potem je pošten
Odgovori
-5
1 6
Diabloss
01. 07. 2026 10.36
kake racune je prinesel
Odgovori
-3
0 3
Hudi časi
01. 07. 2026 10.14
Me zanima, če bodo desni tudi tokrat zagovarjali vsebino in ne način pridobitve. Pri črni kocki jih način ne zanima, samo vsebina. Jaz pa pravim. Če je Alenka prekoračila pooblastila, naj za to odgovarja. Enako velja za črno kocko in vse ostalo. Če je nekaj pridobljene nelegalno ali nezakonito, je potrebno to sankcionirati. Pa naj bodo "naši" ali "vaši".
Odgovori
+6
10 4
proofreader
01. 07. 2026 10.15
Črna kocka je Golobova stvar. Tudi Janša je bil oškodovan, ker je SDS dobila manj glasov na volitvah.
Odgovori
+12
15 3
peglezn
01. 07. 2026 10.27
Bravo. Ampak pri kocki je šlo dejansko narobe vse, kar gre lahko v tej državi narobe. Začenši s tem, da nimajo dokazov niti za to, da so posnetki njihovi, kaj šele, da bi jih naročil Janša (pustiva verjetnostno statistiko). Da so pa z "dokazi" mahali razni Mukiji, Nike, Tepine (ne pa npr. policija ali krimiči) itd. pa v meni zbuja sum v vse, kar bi lahko bilo narobe v tej državi. In tudi je, če hočeš. Kdo da fak je Muki, da to lahko "ve"? In zakaj tega nihče ne problematizira?
Odgovori
+3
4 1
proofreader
01. 07. 2026 10.14
Za koliko je Alenka prodala stranko SAB? Se kaj ve? So računi?
Odgovori
+5
9 4
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