Slovenija

Aretacija Repića politično motivirana? 'NPU dela zakonito in strokovno'

Ljubljana, 26. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
Darko Muženič

Vrstijo se odzivi iz opozicijskih vrst na pridržanje vplivneža Aleksandra Repiča, ki ga je policija aretirala le nekaj dni po tem, ko se je spustil v ostro kritiko predsednika vlade Roberta Goloba in Gibanja Svoboda. Na policiji politično vmešavanje zanikajo, aretacija in hišne preiskave naj bi namreč sledile Repičevim objavam na omrežju Instagram, kjer je novogoriškega odvetnika obtožil, da je spolni prestopnik, objavil pa je tudi domnevne žrtve, s katerimi naj bi se odvetnik, tudi za plačilo, dobival v številnih slovenskih hotelih.

Ali je bila aretacija res politično motivirana, kaj so odkrile hišne preiskave in zakaj primer preiskuje celo Nacionalni preiskovalni urad, je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil Darko Muženič, direktor NPU.

Očitke, da je šlo pri pridržanju Aleksandra Repića za politično motivirano dejanje Policije, po naročilu Gibanja Svobode oziroma predsednika vlade, je Muženič odločno zavrnil. "Kriminalistična policija in NPU delata zakonito, strokovno in skladno z usmeritvami strokovnega javnega tožilca," je poudaril.

A kot je Repić dejal, mu je vir povedal, da je bilo NPU-ju s strani Roberta Goloba direktno rečeno, da morajo "poskrbeti za Aleksandra Repića". Muženič ni želel komentirati te izjave, saj kot je dejal, ne ve, kdo je njegov vir in če je ta vir verodostojen. Pojasnil je, da so na NPU predkazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, torej poskusa izsiljevanja, pričeli v prvi polovici januarja.

"11. februarja smo podali na pristojno državno tožilstvo pobudo za hišno preiskavo, izdana je bila 22. februarja, 23. smo jo prevzeli, 24. smo pristopili k izvedbi hišnih preiskav. Glede na naravo kaznivega dejanja smo postopali izjemno hitro, ker vendarle gre za izsiljevanje. Šlo je za grožnje, s katerimi so oškodovancu grozili, kar bi škodovalo njemu in njegovi družini. Postopanje je torej bilo izredno hitro," je pojasnil.

Zanimivo pa je vseeno naključje, da se je Repićevo pridržanje zgodilo ravno zdaj, ko je on na nek način napadel stranko Gibanje Svoboda, sledil pa je tudi spletni napad na profil stranke na Instagramu. A kot je zatrdil Muženič, ti datumi, ki jih je navedel, negirajo vse navedbe. "Vse to, kar se zdaj dogaja, se dogaja po tem, ko smo mi začeli s predkazenskim postopkom," je dodal.

In zakaj se s primerom Repića sploh ukvarja NPU, gre res za tako poseben primer? NPU je bil namreč ustanovljen zato, da se ukvarja z odkrivanjem in preiskovanjem zahtevnih kaznivih dejanj.

Kot je razložil Muženič, gre pri tem primeru za tri predkazenske postopke. Prvi je spletni napad na določene strani, sume storitve kaznivega dejanja pa preverjajo na sektorju kriminalistične policije v Ljubljani, drugi je kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene, kar preverjajo v sektorju kriminalistične policije v Mariboru.

Kaj pa NPU? Oni preverjajo sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Zakaj? "Zato ker želimo zagotoviti transparentnost in strokovnost in tudi neodvisnost pri delovanju vsake policijske enote, predvsem pri takih primerih, ko se ista oseba hkrati pojavlja kot oškodovanec in storilec kaznivega dejanja," je razložil. Ena enota, kot je dodal, vseh kaznivih dejanj ne more opravljati, zato vsaka policijska enota obravnava svoje kaznivo dejanje, vsak predkazenski postopek pa usmerja svoj državni tožilec.

"Mislim, da je za pravice tako oškodovancev kot osumljencev poskrbljeno v najvišji možni meri," je še poudaril in hkrati pozval državljane, da kadarkoli zaznajo ali obstaja sum storitve kaznivega dejanja, izzsiljevanja ali spolnih kaznivih dejanj, ko so mladoletniki žrtve, da to nemudoma prijavijo na njihovo telefonsko številko.

Je Repić vedel za pridržanje, še preden se je to zgodilo?

Repić je v objavi na Instagramu dejal, da je vedel, da ga bodo na Brniku čakali. Kako je možno, da je vedel, kdo mu je to izdal?

"Komentarjev vplivnežev ne bom komentiral, še posebej ne v primerih, ko so bili v naših postopkih. Verjamem pa, da je njegova izjava prišla do ustreznih služb tudi znotraj Policije, ki bodo to preverili," je bil kratek Muženič.

In zakaj je bil Repić pridržan? Zaradi izvedbe nujnih preiskovalnih dejanj, je pojasnil direktor NPU, oziroma hišnih preiskav, ki so bile na treh lokacijah. Po njegovih besedah je bil pridržan za nujno potreben čas, ko pa so bile hišne preiskave zaključene, je bilo tudi pridržanje prekinjeno. "Šlo je za res izjemen ukrep, ki je bil omejen na nujno potreben čas," je dodal.

Na hišnih preiskavah so zasegli večje število elektronskih naprav, več kot 50, dimno bombo, kratkocevno orožje, naboje in manjše količine droge, ki gredo na testiranje. Vse to bo analizirano, pregledano, z ugotovitvami pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Opozicija ostra do pridržanja Repića

Opozicijski politiki so že komentirali pridržanje, tudi z besedami, da v Svobodi "vsi pridemo na vrsto, Dušana Smodeja še v treh letih niso uspeli pridržati".

"Primera gospoda Smodeja ne poznam, ampak vprašanje, kaj se z njim dogaja, je vprašanje za sodišče," je odgovoril Muženič. Ponovil je, da, ko NPU prejme prijavo, gre to najprej v presojo pristojnemu državnemu tožilcu, ki usmerja predkazenski postopek. NPU mu poda pobudo za izdajo odredbe za hišno preiskavo, ta pa jo predlaga preiskovalnemu sodniku in šele takrat jo slednji izda.

"Kar pomeni, da težko rečemo, da je kdorkoli politiziran, da dela po navodilu kogarkoli, če imamo še dve siti neodvisne sodne oblasti. Torej najprej tožilec, potem preiskovalni sodnik, šele nato mi dobimo odredbo za hišno preiskavo," je zaključil.

