Repića izpustili iz pridržanja

Po besedah njegovega odvetnika so Aleksandru Repiću zasegli telefon, računalnik in ostale elektronske naprave.

Policija bo na novinarski konferenci podala informacije o izvedenih preiskovalnih dejanjih zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja.

Repića namreč sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika Sebastjana Kerčmarja za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati sporne vsebine o odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.