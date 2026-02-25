Naslovnica
Slovenija

Repića izpustili iz pridržanja

Ljubljana, 25. 02. 2026 11.10 pred 33 minutami 1 min branja 43

Avtor:
M.V.
Aleksandar Repić

Vplivneža Aleksandra Repića so po nekaj urah pridržanja in opravljenih hišnih preiskavah že izpustili na prostost. Policija bo okoliščine njegovega pridržanja pojasnila na novinarski konferenci ob 12.30, ki jo bomo spremljali v živo.

Po besedah njegovega odvetnika so Aleksandru Repiću zasegli telefon, računalnik in ostale elektronske naprave.

Policija bo na novinarski konferenci podala informacije o izvedenih preiskovalnih dejanjih zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja.

Repića namreč sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika Sebastjana Kerčmarja za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati sporne vsebine o odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.

Aleksandar Repić aretacija policija

Deep1
25. 02. 2026 11.58
Zdaj je še samo Repić ni več vplivnež! 😆😆
Odgovori
0 0
trollolll
25. 02. 2026 11.58
lepa reklama
Odgovori
0 0
jugatneme
25. 02. 2026 11.58
To je nek novi politični obraz ali samo predvolilna raca, da se o njem toliko piše? Kdo je to, kaj je on...??
Odgovori
0 0
damy1972
25. 02. 2026 11.57
Na kaj pa vpliva? Prvič slišim zanj...
Odgovori
0 0
JApajaDAja
25. 02. 2026 11.57
izsiljeval izprijenca-domnevnega za plačilo v dobrodelne namene, nezakonito snemal odvetnika-tudi gale je isto počel pri počivavšku,bivši obsojeni kriminalec....no ja, nahrbtnik ni ravno prazen.....
Odgovori
0 0
pa saj bo vredu
25. 02. 2026 11.53
Vsi pametni, a resnico pozna le peščica.
Odgovori
+2
2 0
BSSistemTelaze
25. 02. 2026 11.52
Itak levicarji vsi v paniki,niso navajeni delat posteno,vse kar znajo samo ukazovat in kaznovat druge za njihove napake. Gospod Jansa in SDS bo to uredila kmalu po volitvah. Nasa domovina in nasa pravila se bodo izvajala in nic drugace. Za domovino naprej💪🍀🇸🇮
Odgovori
+0
4 4
Bučman
25. 02. 2026 11.52
Odkar imamo Robija živimo bistveno boj varno.
Odgovori
-1
3 4
DJ-Pero
25. 02. 2026 11.51
HA,HA,HA!!! 😂 Pozivi Gibanja Svoboda k izpustitvi... pa saj še ni 1. april?! 😂 Se bojijo, da bo totalna štala, ko pride do prvega računalnika... 😅
Odgovori
+7
7 0
Sashp13
25. 02. 2026 11.58
Ocitno si bralno nepismen oziroma ne razumes prebranega. Na profili Svobode in na profilu Goloba so uporabniki pisali komentarje naj izpustijo Repica, ker raja verjame, da je zaprt po nalogu Goloba. Ni Golob pozival k izpustitvi kot si ti razumel 😂😂
Odgovori
0 0
rok1211
25. 02. 2026 11.51
igra neko svetinjo, sam pa kriminalec da ni večjega ahahaha
Odgovori
+5
6 1
KatiFafi
25. 02. 2026 11.51
Golob in SSvoboda so gotovi. Cesar je nag.
Odgovori
+4
6 2
Misanthrope
25. 02. 2026 11.50
Pa zakaj, če je model sodeloval pri umoru in je več kot očitno povratnik pri kaznivih dejanjih?
Odgovori
+0
2 2
punkracij
25. 02. 2026 11.47
Od veliko grmenja bo kaj malo dežja,le proračun bo bolj siromašen,odgovarjal za to pa ne bo nihče,le offčico bodo beketale.
Odgovori
+2
2 0
janezdollar
25. 02. 2026 11.47
Lep manever Svobode…z lahkoto bodo pridobili nekaj glasov…Slovenci pač ne prebebavljamo delomrznežev, še posebej, če so iz sekte SDS, kjer jih je seveda daleč največ… 🤮🤮🤮
Odgovori
-1
6 7
Bučman
25. 02. 2026 11.52
Simpl,ko pasulj.
Odgovori
+1
1 0
Kozorog123
25. 02. 2026 11.43
Sicer bom verjetno volil Plemenito osebo, ki verjetno ne bo presegla pragu in ne bo delala škode in si ne bom imel kaj očitati. Verjetno je pa varščino poravnala neka oseba na priimek J, ki je Repiču verjetno plačala tudi obisk Dubaja. Glede na metanja polen tako iz ene, kot iz druge strani pa mislim (razni neokusni plakati že par let), da smo, kot država na zelo nizkem in sramotnem nivoju... In mi trenutno niti na pamet ne pade, da bi volil kakšno SDS, Svobodo, Resnico, Logarja in podobne, ker so vsi po vrsti v boje za stolčke takšni.... Kakršni pač so... In potem še njihovi "vplivneži" za češnjico na tortici... Vućič je proti trenutnemu stanju pri nas tat-mata...
Odgovori
-3
3 6
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 11.46
Če voliš resnico boš imel podobno kot ima Vučič podporo iz kriminalnega srbskega podzemlja
Odgovori
+2
4 2
Pajo_36
25. 02. 2026 11.51
Se popolnoma strinjam. Pri oddaji glasu pa pazi, kdo bo dobil 100 jurjev na račun na leto, ker bo presegel 1% glasov. In kaj ta zagovarja in kaj je že kdaj naredil...
Odgovori
+0
1 1
Bučman
25. 02. 2026 11.52
Pajo midva sva zadovoljna.
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
25. 02. 2026 11.43
Vsi tisti, ki pa vseeno zagovarjajo tega lopova, kriminalca in Morilca, ste zelo moteni v glavo in nevredni tepta ja te zemlje.
Odgovori
+3
7 4
IceFashion
25. 02. 2026 11.51
In kaj napačnega je točno storil v tem primeru? Res ne razumem. Kriminalci se med seboj dobro poznajo, zato ga potrebujemo na naši strani, da jih razkrije čim več. Če mediji tega ne počnejo, je vsaj nekdo, ki to počne. Če imaš ti problem z njim, je to druga stvar. To, da je razkril pedofila, pa ne vidim kot nekaj slabega.
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
25. 02. 2026 11.43
odvetnik je že imel obisk inštitucij v r slo, ki delajo na pregonu izprijencev?
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
25. 02. 2026 11.51
Za odgovor vprasaj bivsega zupana dornave
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
25. 02. 2026 11.42
Zapret celoten strupeni nesposobni golobnjak in tega balkan zdraharja morilca skup! Nobene škode nebo
Odgovori
-4
3 7
FejsBrukica
25. 02. 2026 11.47
Njega poveličujejo pri SDS. Pa še skupne točke imajo - zapor Dob.
Odgovori
+1
3 2
janezdollar
25. 02. 2026 11.48
Golobizem je pravi balzam v primerjavi s fašističnim Janšizmom…
Odgovori
+1
4 3
Bučman
25. 02. 2026 11.53
Simp,ko pasuljće
Odgovori
0 0
Primula1
25. 02. 2026 11.40
Še enkrat vprašam. KDO je to?! Glede na prebrano en mali lopovček, ki misli, da je njegova pravica, da lahko dela kra hoče....
Odgovori
+2
4 2
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 11.44
Poba ima kar slabo zgodovino ampak je po prestani zaporni kazni stopil na pravo pot :) Kar mi je pa zelo zanimivo je pa da v nobenem članku nepiše kaj ga je Repić obtoževal :) tako kot v tujini tako tudi pri nas se ščiti PDF-je
Odgovori
+4
5 1
