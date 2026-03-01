Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Repiću izbrisali Instagram profil

Ljubljana, 01. 03. 2026 07.32 pred 1 uro 1 min branja 66

Avtor:
N.V.
Aleksandar Repić

Slovenski vplivnež Aleksandar Repić, znan tudi kot 'nepridiprav', nima več Instagram profila. Glavna platforma, s katere je objavljal in razkrival informacije določenih Slovencev, ga je namreč izbrisala. Dobil je trajno prepoved in Instagrama več ne more uporabljati.

Aleksandar Repić, ki zadnje dni razburja slovensko javnost tako s svojimi odkritji kot s pridržanjem, katerega je bil deležen, je sporočil na X, da je na Instagramu dobil trajno prepoved uporabe.

"Dragi sledilci in prijatelji. Na Instagramu sem dobil permanent ban. Oba moja profila so mi dokončno zbrisal, tko da je celotna zabava končana. Hvala vsem za podporo, zadnji naj ugasne luči ... temni oblaki so nad mano ... upam, da enga dne spet posije sonce," je zapisal na X.

Zakaj je vplivnež s svojimi 114.000 sledilci dobil prepoved, še ni jasno. Instagram sicer trajne prepovedi lahko poda, če so bile kršene smernice skupnosti kot so objavljanje golote, grafičnega nasilja, sovražnega govora, nadlegovanja ali dezinformacij. Izbrišejo profil tudi, če si večkrat kršil pravila ali ustvarjal lažne profile ter prodajal oziroma promoviral ilegalne izdelke kot so droge ali orožje.

aleksandar repić nepridiprav instagram prepoved

Planinec skušal pomagati padalki, a padla sta 300 m globoko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minovak
01. 03. 2026 09.00
Če kritiziraš in to upravičeno, golobizem, potem si takoj odpisan, kot v stari jugi, kjer nisi smel niti z besedo kritizirati sistema, ki se je na vse načine boril samo za svoja korita in so ljudje tudi "izginjali".
Odgovori
+1
3 2
Omizje
01. 03. 2026 09.04
korito isto samo prešički se menjajo
Odgovori
0 0
bronco60
01. 03. 2026 08.59
Ma, vse te butalce bi moral zablokirat, ker sejejo same laži in med najstnicami in najstniki vspodbujajo nedelo in zavist, ter samo bogatenje. Vse zbrisat.
Odgovori
+0
2 2
Castrum
01. 03. 2026 08.59
Golob, Svoboda in NPU so Repiću naredili izjemno reklamo. In to brezplačno. Fant je lahko srečen in bo še bolj bogat
Odgovori
+0
2 2
Curie
01. 03. 2026 08.57
A nismo v demokratični državi?
Odgovori
+3
5 2
proofreader
01. 03. 2026 09.03
Zdaj je Svoboda. Cenzurirajo se oddaje in podkasti, ukinjajo oddaje, policija za vikend obiskuje komentatorje na domu.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
01. 03. 2026 08.56
Levičarji močno podcenjujejo "Nepridiprava". Sam Trump mu je prišepnil, naj se umakne iz Dubaja, ker bo tam vojna. Pa sporočil mu je tudi, da ga bo na Brniku aretirala golobova politična policija.
Odgovori
+2
4 2
Slovenecsem
01. 03. 2026 08.54
To je svoboda, to je svoboda govora, to je RoberTina.
Odgovori
+8
10 2
Maxx365
01. 03. 2026 08.54
Zanimivo, kako desna sekta kriminalce zagovarja. Nepomemben ip se samopromovira in kar naenkrat je postal idol desnuharjev 🤣🤣🤣
Odgovori
-2
5 7
Bolfenk2
01. 03. 2026 08.53
Bil je kritičen do Goloba, jemal si je pravico do svobode govora, ki pa je v golobovem režimu strogo prepovedana kategorija. Instagram je levičarski portal, ki ima prišepetovalce med skrajnimi levičarji nevladniki v vsaki državi. Naj gre raje na X. Musk še vedno spoštuje svobodo govora.
Odgovori
+6
8 2
toxicox
01. 03. 2026 08.52
jaz sploh nisem vedel da je obstajal
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
01. 03. 2026 08.52
Problem sodobne družbe: primerki kot je tale poba so obstajali vedno, vendar je bil njihov domet vaška gostilna, par sosednjih vasi je sicer vedelo za zlikovca, škode pa jim načeloma ni povzročal. Internet je to postavil na glavo. Zadnji bučko se lahko iz neke luknje poveže z vsemi sorodnimi bučkoti po celem svetu in imaš armado pobesnelih bučkotov...
Odgovori
-3
1 4
mali.mato
01. 03. 2026 08.56
Dokler ni bilo interneta, so le v tvoji vasi vedeli, da si malo .....
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
01. 03. 2026 08.52
Zaradi takih stvari je sds res poden. Kdo bo volil take primerke, en hujši od drugega
Odgovori
-6
2 8
Oliguma
01. 03. 2026 08.51
Pravilno..te leve in desne nabijače in vse politikante odstranit iz družabnih omrežjih..ker so moreči..in psihirajo..ter grebejo po stolčkih kot hiene.
Odgovori
-1
3 4
Maxx365
01. 03. 2026 08.51
Lepa fotka, samo tablica s številkami še manjka.
Odgovori
-2
2 4
Castrum
01. 03. 2026 08.51
Berem, da tale vpliuvnež Repić služi pol milijona € na leto. S to akcijo NPU (!!! - pomislite NPU) , mu bodo sigurno podvojili zaslužek.
Odgovori
+4
4 0
Quasimodo
01. 03. 2026 08.50
In tisti ki ste ga tako vneto spremljali,... še pomnite kako polna usta so ga bila o Marayi in podobnih potem pa je kot bi ugasnil luč v trenutku prenehal govoriti ali objavljati o tem, govora kako bo razkril na teniški zvezi neke posle od partnerja Nuše Lesar... je morda dobil svojo zahtevano odkupnino pa zato utihnil o tem ?
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
01. 03. 2026 08.49
Sveçarija kar naenkrat goreče podpira malega kriminalca, ki se ima za vplivneža...
Odgovori
-2
4 6
mali.mato
01. 03. 2026 08.57
Pametni podpiramo svobodo govora
Odgovori
+2
2 0
energetik10
01. 03. 2026 08.49
takih je vsaj še tisoč, ki ni jim morali zaprejt vsa socialna omrezja
Odgovori
-1
2 3
Quatflow
01. 03. 2026 08.49
Ni problem če postaneš influencer, problem je če postaneš prevelik influencer in si navaden človek
Odgovori
+4
4 0
Castrum
01. 03. 2026 08.48
Berem naslov ene kolumne: "Blagor državi, katere kibernetska varnost je odvisna od komentarjev na družbenih profilih Robertine."..........Kapa dol za ta naslov.
Odgovori
+7
7 0
Aijn Prenn
01. 03. 2026 08.48
Tole je pa tragedija za demokracijo ter velika izguba za znanost in pogubno dejanje za človeštvo... ;-))
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543