Repiću izbrisali Instagram profil

Aleksandar Repić, ki zadnje dni razburja slovensko javnost tako s svojimi odkritji kot s pridržanjem, katerega je bil deležen, je sporočil na X, da je na Instagramu dobil trajno prepoved uporabe.

"Dragi sledilci in prijatelji. Na Instagramu sem dobil permanent ban. Oba moja profila so mi dokončno zbrisal, tko da je celotna zabava končana. Hvala vsem za podporo, zadnji naj ugasne luči ... temni oblaki so nad mano ... upam, da enga dne spet posije sonce," je zapisal na X.

Zakaj je vplivnež s svojimi 114.000 sledilci dobil prepoved, še ni jasno. Instagram sicer trajne prepovedi lahko poda, če so bile kršene smernice skupnosti kot so objavljanje golote, grafičnega nasilja, sovražnega govora, nadlegovanja ali dezinformacij. Izbrišejo profil tudi, če si večkrat kršil pravila ali ustvarjal lažne profile ter prodajal oziroma promoviral ilegalne izdelke kot so droge ali orožje.