Reporter in zakonca Login: poravnava ni uspela, sledi zaslišanje novinarjev

Ljubljansko okrajno sodišče je podjetju Reporter Media, ki izdaja Reporter Magazin, že konec leta 2017 prepovedalo objavljati podatke iz zasebnega življenja zakoncev Login, ki sta v javnosti postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7. Podjetje je zato takrat ustavilo izdajo revije, čeprav je bila ta že natisnjena, izjav, ki bi posegale v njuno zasebnost, pa zaradi začasne odredbe že od takrat ne smejo objavljati.

V primeru kršitve jim je grozilo 100.000 evrov kazni. Višje sodišče je po pritožbi Reporterja maja 2018 zagroženo kazen znižalo na 50.000 evrov. Po navedbah Reporterjevih zastopnikov pa je med drugim zavrnilo še predlog o prepovedi objave prejšnjih imen in priimkov zakoncev ter razlogov za spremembo.

Glavna obravnava v odškodninski tožbi zoper družbo Reporter Media se je začela slabi dve leti pozneje, septembra lani. Kljub temu, da so po poročanju medijev po zadnjem srečanju stranke zatrjevale, da so možnosti za poravnavo in s tem mirno rešitev spora še vedno odprte, se zakoncema Login in Reporterju očitno ni uspelo dogovoriti.

"Poravnava ni šla skozi, ker sta si gospod in gospa Login kar naprej izmišljevala nove zahteve. Na koncu smo celo prišli do tega, da sta s poravnavo zahtevala več, kot zahtevata s tožbo," je danes v izjavi za medije dejal zastopnik družbe Reporter Media in urednik revije Reporter Silvester Šurla. Več podrobnosti ni želel razkriti, saj je poskus poravnave tajen. Dodal pa je, da so bile predvidene visoke odškodnine v primeru kršitve za neomejeno obdobje, na kar pa niso mogli pristati.

Na današnjem nadaljevanju sojenja, ki se ga zakonca Login nista udeležila, sta obe strani vztrajali pri svojih argumentih. Šurla je prepričan, da sta se Loginova sama odrekla svoji zasebnosti, saj pogosto nastopata v medijih. "V ničemer nismo posegali v njuno pravico do zasebnosti. Želeli smo objaviti nekatere podatke o njuni življenjski poti, o karieri, iz javno dostopnih virov," je še spomnil po koncu današnje obravnave.

"Grožnje, da bi prišlo do objave, ni. Revija je bila uničena, tožena stranka pa nove revije, v kateri bi poročala o tožnikih, ne namerava in je ne bo izdala," je v sodni dvorani zagotovil odvetnik družbe Repoter Media Primož Barbič.

Nasprotno pa odvetnik zakoncev Login Janez Stušek, ki je sodišču predlagal, da se v kritičnih delih sojenje zapre za javnost, zatrjuje da Loginova v javnosti nista razkrivala zasebnega dela svojega življenja. "Tudi v njunih dosedanjih nastopih v medijih se temu delu zasebnosti nikoli nista odrekla," je dejal.

Aprila zasližanje novinarjev

Sojenje se bo nadaljevalo 17. aprila, ko bodo med drugim na predlog Reporterja zaslišali novinarko in fotografa Reporterja Biserko Karneža in Primoža Lavreta. Po Babičevih besedah bosta pojasnila, da je bilo njuno delo v vseh pogledih ustrezno ter skladno z novinarskim kodeksom.

Predlaganemu zaslišanju odvetnik Loginovih ni nasprotoval, izpostavil pa je, da je kršitev kodeksa razvidna že iz materialnih dokazov. Kot primer je navedel elektronsko dopisovanje med novinarko in tožečo stranko, iz katere da je "jasno razvidno razpravljanje in prepiranje, ali grobovi in grobnice predstavljajo ali prečkajo mejo dopustnega".