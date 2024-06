Republika Srbska noče izplačati odškodnine slovenskemu Viaduktu

Entiteta BiH Republika Srbska mora Viaduktu izplačati 46 milijonov evrov odškodnine zaradi enostranske prekinitve pogodbe za izgradnjo hidroelektrarn na reki Vrbas.

Pravni zastopniki Viadukta, odvetniška pisarna Baroš, so za Capital.ba pojasnili, da so se od odločitve v maju trikrat obrnili na svet ministrov BiH, glede na to, da je bila tožena stran BiH, ki je spor tudi izgubila. Na to vprašanje so opozorili tudi državno tožilstvo BiH in ministrstvo za finance BiH.

Državne oblasti plačilo odškodnine zdaj po navedbah odvetnikov Viadukta prelagajo na vlado Republike Srbske, s katero so podpisali sporazum o poravnavi tega dolga. Sporazum sta vlada entitete in države podpisali leto po začetku arbitraže, po njem pa se je Republika Srbska zavezala, da bo plačala vse stroške arbitražnega postopka.

V odvetniški pisarni Baroš poudarjajo, da sporazum nikakor ne vpliva na tožbeni zahtevek in obveznost, ki jo je BiH dolžna plačati na podlagi arbitražne odločbe.

"Prek vloge, ki smo jo 23. maja poslali pristojnim organom BiH, smo pustili 15-dnevni rok za ukrepanje, s ponudbo, da v navedenem roku opredelimo vsa vprašanja v zvezi z izvršitvijo razsodbe. Rok se izteče 7. junija, a kot kaže, bo ukrepanje pristojnih organov popolnoma izostalo, saj na nas v zvezi z omenjenim vprašanjem ni še nihče kontaktiral," so pojasnili za Capital.ba.

Dodali so, da bodo po tem roku priznanje razsodbe uveljavljali po sodni poti, nato pa tudi prek prisilne izterjave. Pri tem so opozorili, da je dolg zaradi obresti samo od začetka maja do danes narasel za okoli 250.000 evrov.