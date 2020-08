Republiški sklad v Radencih z 10 novimi stanovanji za javni najem

"Stanovanjski blok je lociran na atraktivni, mirni, dobro osončeni lokaciji v osrednjem delu mesta Radenci, v neposredni bližini mestnega parka, zdraviliškega kompleksa in doma za ostarele. Lokacija ima dobro urejeno prometno in ostalo servisno infrastrukturo," je dejal direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Sklad je stanovanja v Radencih kupil prek javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj, in sicer od družbe Stanovanja Radenci. Skupno obsegajo okoli 615 kvadratnih metrov, pogodbena vrednost znaša okoli 929.500 evrov z davkom na dodano vrednost.

Sklad je prek tega javnega poziva v letih 2019 in 2020 pridobil 356 stanovanjskih enot v več slovenskih regijah, poleg Radencev še v Gornji Radgoni, Mežici, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Kočevju, Črnomlju in Brežicah. Kot pravi, s tem uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj.

"Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov. Naš namen je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 118 občin s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih," je dodal Remec.