Republiški stanovanjski sklad bo v Celju zgradil 126 stanovanj

Vse prometne površine bodo na robu soseske Dečkovo naselje, kar bo sprostilo prostor med objekti za potrebe stanovalcev nove soseske. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju dostopnosti do javnih najemnih stanovanj in predstavlja prvi samostojni večji projekt Stanovanjskega sklada RS v Celju, je še dodal Remec.

Direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec je dejal, da bodo stanovanja, katerih investitor je stanovanjski sklad, velikosti med 35 in 85 kvadratnih metrov, zgrajena pa bodo v šestih večstanovanjskih objektih na dobrih 15.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Po končani gradnji bo celjsko podjetje Nepremičnine poskrbelo za oddajo stanovanj občanom Celja in drugih občin.

Stanovanjski sklad namerava letos izvesti postopke, potrebne za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, z gradnjo naj bi začel spomladi leta 2026 in jo končal predvidoma konec leta 2028.

Celjski župan Matija Kovač je dejal, da je javna stanovanjska gradnja eden izmed osrednjih stebrov njihove vizije razvoja Celja. Prva samostojna investicija Stanovanjskega sklada RS v Celju po njegovi oceni pomeni pomemben korak k uresničevanju njihovih prizadevanj za še večjo dostopnost stanovanj in izboljšanje urbanega okolja za občane Celja.

Po Kovačevih besedah je ena izmed njihovih ključnih prioritet zagotavljanje primernih in dostopnih stanovanjskih pogojev, še posebej za mlade, ki so se v preteklih letih pogosto odločali za odhod iz Celja tudi zaradi omejene stanovanjske ponudbe. "Verjamemo, da bo ta projekt stanovanjskega sklada prispeval k ustvarjanju okolja, ki bo vsem generacijam omogočal, da ostanejo in razvijajo svojo prihodnost v Celju," pravi Kovač.

V pripravi tudi gradnja stanovanjske soseske Lava

Spomnil je, da je celjska občina v soseski Dečkovo naselje v prejšnjih letih zgradila 142 novih najemnih neprofitnih stanovanj, naložba, ki je bila občinska in družbe Nepremičnine, pa je bila vredna 17,8 milijona evrov.

Kovač je tudi poudaril, da se občina pripravlja na gradnjo nove stanovanjske soseske Lava, v kateri bo do 100 novih javnih stanovanj.

Podpisa se je udeležil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki meni, da je Celje nedvomno primer dobre prakse na področju javnih najemnih stanovanj, saj ima približno 2000 javnih stanovanj. To je okoli 10,4 odstotka celotnega fonda stanovanj v občini, kar je nad povprečjem EU in Slovenije, kjer se povprečje giblje okoli štiri odstotke.

"Današnji dan prinaša nov jasen signal, da smo tudi na ravni države uspešno zagnali motorje za gradnjo javnih stanovanj. V prihodnjem letu se bo gradilo največ stanovanj doslej in tu zagotovo pripomorejo sredstva, ki smo jih zagotovili na ministrstvu. Gre za dolgoročna sredstva, kar pomeni 100 milijonov evrov letno v naslednjih desetih letih," je dejal minister.

Dodal je, da ministrstvo obenem jasno stopa na pot k decentralizaciji, saj menijo, da je to prava smer regionalnega razvoja.