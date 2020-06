Vizjak: projekt HE Mokrice je v javnem in ne zasebnem interesu

Vizjak je bil do prevzema ministrske funkcije direktor brežiškega podjetja Partner d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti in je odvisno podjetje energetske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ta pa je del državne Skupine GEN. V Partnerju oz. HESS je bil osebno zadolžen za vodenje projekta HE Mokrice, konkretno za pripravo projekta do izdaje gradbenega dovoljenja.

Vizjak vse očitke zanika in prijavitelju očita nepoznavanje projekta in vloge okoljskega ministrstva pri tem. "MOP (ministrstvo za okolje in prostor) je namreč pogodbeni partner (koncedent) in sofinancer projekta gradnje HE Mokrice, ker se v okviru tega večnamenskega projekta zagotavlja tudi protipoplavna zaščita številnim prebivalcem v vplivnem področju in zaščita kmetijskih površin pred negativnimi vplivi visokih voda. Zavzemanje in ukrepanje ministra za okolje in prostor za čimprejšnjo realizacijo tega projekta, ki je v javnem in ne zasebnem interesu, je predvsem njegova pogodbena obveznost, ki izhaja iz koncesijske pogodbe (5.2.1. člen), da mora koncedent (MOP) nemudoma in brez odlašanja v okviru zakonov storiti vse, da bodo koncesionarju (HESS) izdana vsa dovoljenja in soglasja hitro in brez odlašanja," je poudaril Vizjak.

Velik del odgovora na prijavo je namenil tudi spornim določilom drugega protikoronskega paketa, s katerimi so nevladnim organizacijam (NVO) v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje, postavili pogoje, ki jih skoraj nobena ne more izpolniti. Vizjak se je na kritike odzval z obtožbami: "Finančni tokovi bodo prikazali dejanske razloge za upor in bitko NVO-jev proti pravnemu urejanju situacije. Odgovornost MOP je, da tudi to področje iz anarhičnega stanja, kjer je izsiljevanje investitorjev pred srčnim prizadevanjem za ohranjanje narave, kjer investitorji ne morejo ustvarjati novih delovnih mest, vplačevati v državni proračun (in s tem pripomoči tudi k delovanju vse družbenih sistemov kot so šolstvo, zdravstvo, sociala,…), uredi v stanje, kjer je možna kohabitacija ohranjene narave in razvoja hkrati, kjer je možno poskrbeti za dostojnost človeškega življenja," je zapisal.

Dodal je, da je vlogo ministra za okolje in prostor pojasnil že na zaslišanju v državnem zboru, v katerem je napovedal iskanje ravnotežja med varovanje okolja na eni in razvoja na drugi strani. In še, da so izkušnje, ki jih je pridobil v zasebnem sektorju, lahko zgolj prednost.