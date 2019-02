Res odloča samo cena?

Novinarska ekipa 24URje obiskala ljubljanski vrtec Franceta Prešerna, kjer so dopoldne pripravili okoli 450 ješprenovih enolončnic in spekli domač jabolčni zavitek. Kot je pojasnila Nežka Poljanšek, ki v vrtcu skrbi za prehrano in zdravstveno-higienski režim, imajo na dan za pripravo štirih obrokov za prehrano otroka na voljo 1,91 evra.

Na vrtčevskem meniju se najde med drugim tudi dušen junčji file po lovsko, enolončnica s kunčjim mesom, pa lososov narastek s peresniki. Kar kaže na to, da se kljub skromnim zneskom trudijo z iznajdljivostjo in dobro organizacijo za najmlajše pripravljati kar najboljše. Kot so pojasnili v vrtcu, večino izdelkov kupijo nepripravljenih in kuhajo iz osnovnih živil.

Tisti, ki poznajo sistem javnega naročanja v vrtcih in šolah opozarjajo, da je zakonodaja pri nabavi živil naravnost mačehovska. Z javnim naročanjem morajo namreč zagotoviti za otroke kar 80 odstotkov zalog, kar ves čas od organizatorjev prehrane terja trud, da to ne pomeni najcenejše hrane. Le 20 odstotokov lahko medtem pridobijo od lokalnih ponudnikov. Enako je v šolah. "Naši dobavitelji zagotavljajo, da so živila ustrezna, da so ustrezne kakovosti," pravi Nina Kavčič iz Osnovne šole Pirniče.

Da je sistem javnega naročanja skregan z zdravo pametjo, je prepričan agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Kljub večinoma dobrim praksam v šolah in vrtcih namreč opozarja pred gonjo za najcenejšimi živili. "Ta gonja za nekim stroškovnim vidikom, je zelo velika, ogromno je razlik med šolami in te razlike temeljijo na tem, kako močno si vodstva šol prizadevajo za ureditev tega podorčja, ki je zelo pomembno za zdravje in uspešnost teh otrok," je dejal.

Težje je šolam, kjer otroci, glede na starost in velikost, pojedo več kot v vrtcih. Najstniki tudi bolj zavračajo zdravo hrano kot malčki.

Evropa očitno ne zmore zagotoviti popolnega nadzora nad trgom, je prepričan evroposlanec Igor Šoltes, ki poziva evropske in slovenske oblasti, naj hrano iz javnega naročanja povsem izločijo. Ker da pri otrocih, ostarelih in bolnih glavno merilo izbora ne more in sme biti najnižja cena. "Ko damo na tehtnico zdravje in najnižjo ceno, moramo absolutno dati prednost zdravju," pravi Šoltes.

Državnozborski odbor za kmetijstvo pa medtem vladi predlaga vzpostavitev celovitega pregleda pretoka mesa in mesnih izdelkov ter uvedbo obveznega označevanja porekla mesa – med drugim tudi na jedilnih listih v restavracijah.