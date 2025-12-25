Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Obiskuje osamljene: 'Tale naš župnik je nekaj izjemnega!'

Grosuplje, 25. 12. 2025 18.28 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Martin Golob

Medtem ko številni praznik preživljajo v krogu družine in najbližjih, pa so ga mnogi dočakali sami. Da bi bližino, toplino in človeški stik občutili prav vsi, se trudi župnik Martin Golob, ki v božičnem času obiskuje bolnike in ostarele in jim poskuša polepšati dni. V času, ko je uspešnost praznika vse pogosteje merjena z darili in nakupi, smo obiskali dom starejših občanov Grosuplje - kjer največ pomenijo besede in občutek, da nisi sam.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pogovor z Martinom Golobom
    03:02
    Iz 24UR: Pogovor z Martinom Golobom
  • IZ 24UR: Za božič obiskuje osamljene
    03:58
    IZ 24UR: Za božič obiskuje osamljene

 

88 božičnih večerov, 88 božičev. Toliko jih je že naštel gospod Tine Haušen. "Ta božični čas mi je nekaj najlepšega. To je zame družinski praznik, ki mi je ostal v srcu od otroških let."

Spomini ga odnesejo k pripravljanju jaslic v otroštvu. "Otroci smo najprej šli v naravo mah nabirat, potem smo pa pastirčke gor postavljali pa ovčke." Je eden izmed 184 stanovalcev, ki adventi čas preživljajo v grosupeljskem domu starejših občanov.

"December je res poseben čas. Zelo je živahno, vsak dan imamo prireditve, srečanja, prepevamo božične pesmi. V kleti imamo postavljeno stojnico, ob kateri malo poklepetamo," pravi Eva Kovačič, delovna terapevtka iz DSO Grosuplje.

Preberi še Pri Martinu Golobu: 'Božič ni popolna reklama'

Čeprav je božični čas čas veselja, druženja, obdarovanj - pa se marsikdo med nami prav v tem času počuti osamljeno, pozabljeno. Da bi bilo vsem za božič pri srcu toplo, da bi se usta razlezla v nasmehe in oči napolnile z iskricami in upanjem - skrbijo v domu na praznične dni. In tudi po zaslugi grosupeljskega župnika - starejši za božič niso sami.

"Zelo veliko tudi meni pomeni. Na božič popoldne ob dveh, nikjer ne bi bil raje kot tukaj z njimi," pravi župnik Martin Golob.

Haušen je nad njim navdušen. "Res vam povem, da tale naš župnik je nekaj izrednega. Jaz sem za njega tako hvaležen. Ko on pride, se cel dom razveseli."

 "Veliko mi pomeni, eno toplino, eno mirnost. Zelo težko vedno pričakujemo to mašo vsake 14 dni, je zelo v redu," pa pove 91-letna Marija Senčar.

Lepi spomini na božični čas pa prav tako velikokrat preženejo samoto. "Najlepši spomini na božič so, ko smo šle ob polnoči k maši, pa je bil sneg do kolen, pa smo vseeno šle peš," pripoveduje 95-letna Angelca Tekavčič.

Senčarjeva se spominja praznovanj doma. "Doma smo pa zelo praznovali, smrekica, pekla sem. Gostje, sorodniki, najbližji, otroci, vnuki. Vedno sem najraje spekla potico, tudi tukaj v domu."

Da je to pravi pomen praznikov, je prepričan tudi njihov župnik. "V adventnem času je prostor, da stopiš do soseda pa rečeš "dajva bit prijatelja". Da stopiš do tistega skreganega sorodnika, ki sta se skregala zaradi dote "ej dajva se poglihat". Da stopiš do ostarelega, starša, babice, dedka, ki ga imaš v domu 'babica, rad te imam, pogrešam te'.": Najlažje je kupit darilo, pravi Golob. "Po internetu naročiš, pet sekund pa poštar prinese "na tukaj imaš". Samo to ni to."

grosuplje dom starejših martin golob

Prazniki poslancev in poslank: tradicija, novosti in pisanje knjige

80 metrov simbolike: kako Slovenca oblikujeta božično okrasitev slavne cerkve

SORODNI ČLANKI

Pri Martinu Golobu: 'Božič ni popolna reklama'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
25. 12. 2025 20.51
Za propadanje države so krivi vsi politiki!
Odgovori
0 0
Senzor
25. 12. 2025 20.42
Glavni problem je nedelujoče zdravstvo in nedelovanje varovanja meje. V tem primeru so besede in tolažba duhovnika nepomembne.
Odgovori
+0
1 1
Senzor
25. 12. 2025 20.39
V državi, kjer ne deluje osnovno zdravstvo, ne pomaga nobena tolažilna beseda duhovnika. Vsa hvala je preusmerjanje pozornosti od bistvenih problemov.
Odgovori
+0
1 1
Senzor
25. 12. 2025 20.28
Nima nobenega vpliva in učinka, ker politiki uničujejo našo kulturo. Igralci, gledališča, muzeji se bodo počasi zaprli. Tuji prišleki jih ne bodo obiskovali.!!! Tudi verski objekti bodo vse manj obiskani, to je žalostna prihodnost. Kriva je EU in vodilni, ker načrtno po planu ne varuje meje EU držav članic. Vsi vodstveni so izdajalci evropske varnosti in kulture.
Odgovori
+5
5 0
Infiltrator
25. 12. 2025 20.28
Ta je en poslovodja ki odlicno se prodaja ovce pa mu sledijo ....
Odgovori
+1
2 1
Senzor
25. 12. 2025 20.16
Največje spoštovanje za Orbana. Zavzema se kot domoljub za lasten narod in kulturo. Bolj je učinkovit, kot vsi duhovniki skupaj. Nimajo migrantov, pomagajo lastnim ljudem in se uspešno upirajo napačni politiki Bruslja.
Odgovori
+1
3 2
Senzor
25. 12. 2025 20.07
Vatikan je pomagal razgraditi evropsko kulturo. Božič ima samo še simbolni pomen množične revščine in gnev kristjanov je v nebo vpijoč. EU je v popolnosti zavozila, uvaža prisilno med nas ljudi, ki poznajo nasilje, namesto miru.
Odgovori
+2
2 0
mr.poper
25. 12. 2025 20.01
Obiskuje osamljene ,saj v bistvu je to OK. A kaj ko njegovi pajdaši povečini kvarijo povprečje .
Odgovori
0 0
JanezNovak13
25. 12. 2025 19.57
Dobro vse tole v denar spravlja. Dober komercialist.
Odgovori
+2
2 0
Senzor
25. 12. 2025 19.57
V Sloveniji je padel zelo pod nivo življenjski standard, zaradi uvoza tujcev in njim dodeljene socialne pomoči. Duhovniki lahko sedaj na domačih tleh izvajajo misijonsko delo. Rabimo misjonarje doma, toliko revežev smo uvozili iz vzhoda in Afrike. V centru Ljubljane ima skoraj vsaka ulica, prodajalno z rabljenimi oblačili. Popolna sramota, kako se vodilni norčujejo iz lastnega naroda.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
25. 12. 2025 19.54
To je pa izjemno. Si zasluži nagrado
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1854475
25. 12. 2025 19.46
Pr malje.v.cu je že bil?
Odgovori
-6
0 6
Sirhakel7
25. 12. 2025 19.49
Maljevac ne rabi župnika ampak psihiatra.
Odgovori
+1
5 4
SDS_je_poden
25. 12. 2025 19.30
Nisem veren, ampak Martinu Golobu bi pa z veseljem segel v roko. Predvsem je vedno in povsod najprej človek in to spoštujem.
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425