Obiskuje osamljene: 'Tale naš župnik je nekaj izjemnega!'

"December je res poseben čas. Zelo je živahno, vsak dan imamo prireditve, srečanja, prepevamo božične pesmi. V kleti imamo postavljeno stojnico, ob kateri malo poklepetamo," pravi Eva Kovačič , delovna terapevtka iz DSO Grosuplje.

Spomini ga odnesejo k pripravljanju jaslic v otroštvu. "Otroci smo najprej šli v naravo mah nabirat, potem smo pa pastirčke gor postavljali pa ovčke." Je eden izmed 184 stanovalcev, ki adventi čas preživljajo v grosupeljskem domu starejših občanov.

88 božičnih večerov, 88 božičev. Toliko jih je že naštel gospod Tine Haušen. " Ta božični čas mi je nekaj najlepšega. To je zame družinski praznik, ki mi je ostal v srcu od otroških let."

Čeprav je božični čas čas veselja, druženja, obdarovanj - pa se marsikdo med nami prav v tem času počuti osamljeno, pozabljeno. Da bi bilo vsem za božič pri srcu toplo, da bi se usta razlezla v nasmehe in oči napolnile z iskricami in upanjem - skrbijo v domu na praznične dni. In tudi po zaslugi grosupeljskega župnika - starejši za božič niso sami.

"Zelo veliko tudi meni pomeni. Na božič popoldne ob dveh, nikjer ne bi bil raje kot tukaj z njimi," pravi župnik Martin Golob.

Haušen je nad njim navdušen. "Res vam povem, da tale naš župnik je nekaj izrednega. Jaz sem za njega tako hvaležen. Ko on pride, se cel dom razveseli."

"Veliko mi pomeni, eno toplino, eno mirnost. Zelo težko vedno pričakujemo to mašo vsake 14 dni, je zelo v redu," pa pove 91-letna Marija Senčar.

Lepi spomini na božični čas pa prav tako velikokrat preženejo samoto. "Najlepši spomini na božič so, ko smo šle ob polnoči k maši, pa je bil sneg do kolen, pa smo vseeno šle peš," pripoveduje 95-letna Angelca Tekavčič.

Senčarjeva se spominja praznovanj doma. "Doma smo pa zelo praznovali, smrekica, pekla sem. Gostje, sorodniki, najbližji, otroci, vnuki. Vedno sem najraje spekla potico, tudi tukaj v domu."

Da je to pravi pomen praznikov, je prepričan tudi njihov župnik. "V adventnem času je prostor, da stopiš do soseda pa rečeš "dajva bit prijatelja". Da stopiš do tistega skreganega sorodnika, ki sta se skregala zaradi dote "ej dajva se poglihat". Da stopiš do ostarelega, starša, babice, dedka, ki ga imaš v domu 'babica, rad te imam, pogrešam te'.": Najlažje je kupit darilo, pravi Golob. "Po internetu naročiš, pet sekund pa poštar prinese "na tukaj imaš". Samo to ni to."