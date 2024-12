Resen incident na Brniku: poljsko potniško letalo letelo nižje, kot bi smelo

Posledično se je sprožil sistem, ki je začel pilota zvočno opozarjati, da sta prenizko in blizu tal in da naj zato letalo nemudoma dvigneta višje. Sledila sta opozorilom in letalo dvignila, nato pa od letališke kontrole zračnega prometa zahtevala dovoljenje za ponoven instrumentalni prilet za vzletno-pristajalno stezo 30. Le nekaj minut kasneje je letalo nato varno pristalo.

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov Ministrstva za infrastrukturo je dogodek označila kot resen incident in sprožila tudi preiskavo dogodka, še poroča sierra5.net. V preiskavi bodo skušali ugotoviti vzrok incidenta in sprejeti ukrepe, da se podobni dogodki v prihodnosti ne bi ponovili.