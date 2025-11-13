Reševalci v spomin na umrlega kolega prižgali sirene in luči

Reševalno vozilo na nujni vožnji je v soboto okoli 15. ure na cesti med Mestinjem in Podplatom zaneslo na nasprotni pas, kjer je trčilo v tovorno vozilo. Zaradi poškodb je na kraju umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

23-letni reševalec umrl, ko je hitel na pomoč ženski s srčnim zastojem

Preberi še 23-letni reševalec umrl, ko je hitel na pomoč ženski s srčnim zastojem

"V znak spoštovanja in zadnjega slovesa bomo za eno minuto prižgali zvočne in svetlobne signale reševalnih vozil," so napovedali v reševalni postaji Ljubljana in UKC Ljubljana, kjer svojcem ter bližnjim pokojnega reševalca izrekajo iskreno sožalje.

Po poročanju medijev so se poklonu pridružili tudi reševalci drugje po Sloveniji.