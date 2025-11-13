Svetli način
Slovenija

Reševalci v spomin na umrlega kolega prižgali sirene in luči

Ljubljana, 13. 11. 2025 15.45 | Posodobljeno pred eno minuto

Reševalci nujne medicinske pomoči so se na poseben način poklonili spominu na 23-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje, medtem ko je hitel na pomoč sočloveku. Ob 16. uri so na vseh reševalnih vozilih za eno minuto prižgali zvočne in svetlobne signale.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo FOTO: Bobo

Reševalno vozilo na nujni vožnji je v soboto okoli 15. ure na cesti med Mestinjem in Podplatom zaneslo na nasprotni pas, kjer je trčilo v tovorno vozilo. Zaradi poškodb je na kraju umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Preberi še 23-letni reševalec umrl, ko je hitel na pomoč ženski s srčnim zastojem

"V znak spoštovanja in zadnjega slovesa bomo za eno minuto prižgali zvočne in svetlobne signale reševalnih vozil," so napovedali v reševalni postaji Ljubljana in UKC Ljubljana, kjer svojcem ter bližnjim pokojnega reševalca izrekajo iskreno sožalje.

Po poročanju medijev so se poklonu pridružili tudi reševalci drugje po Sloveniji.

