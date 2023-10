Gorski reševalci iz stene Jerebice rešujejo poškodovanega plezalca

Lepo vreme je v gore privabilo več pohodnikov in tudi tokrat nesreča žal ni počivala. Pod Jerebico se tako danes nadaljuje reševanje poškodovanega plezalca, kjer so gorski reševalci zaradi zahtevnosti reševanja morali prenočiti ob njem v steni. Reševalci so ob pomoči helikopterja na pomoč odhiteli tudi poškodovancem pod vrhom Kraj sten, pa v plezalni smeri Živela klasika v Rušici ter na poti z Mrzle Gore na Okrešelj.

V soboto ob 16.07 se je v steni Jerebice v občini Bovec pri plezanju poškodoval plezalec. Do njega je helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku prepeljal gorske reševalce GRS Bovec, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in zaradi zahtevnosti reševanja prenočili v steni. Reševanje se nadaljuje danes. V soboto se je sicer zgodilo več nesreč v gorah, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. icon-expand Reševalci so imeli zaradi gorskih nesreč v soboto spet polne roke dela. FOTO: Thinkstock Ob 15.36 se je pod vrhom Kraj sten v občini Bovec poškodovala planinka. Reševalci GRS Bovec so jo ob pomoči helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo GRZS Brnik odpeljali v bolnišnico na Jesenicah. Ob 14.40 se je pod Rigljico v plezalni smeri Živela klasika v Rušici v občini Kranjska Gora pri padcu poškodovala alpinistka. Na kraju jo je oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik ter jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v Splošno bolnišnico Jesenice. Aktivirani reševalci GRS Kranjska Gora so vzporedno začeli s klasičnim reševanjem, v kolikor zaradi vremenskih razmer ne bi uspelo reševanje s helikopterjem. Ob 12.40 se je na poti z Mrzle Gore na Okrešelj v občini Solčava pri sestopu poškodovala planinka. Gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa GRS Brnik so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Ob 9.49 pa je pod Kamniškim sedlom na poti v Repov kot pripadnik GRS Ljubljana v gozdu našel premraženo in zmedeno planinko. Pospremil jo je do Jermance, kjer sta jo prevzela pripadnika GRS Kamnik in jo prepeljala v ZD Kamnik.