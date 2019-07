Debeli rtič: skala skoraj ubila plavalko, reševalci svarijo pred divjimi kopališči

Pred dnevi se je zakonski par na Debelem rtiču odpravil na divje kopališče in uživanje ob morju bi se lahko končalo tragično. Iz klifa se je namreč odtrgala velika skala in mož je zadnji trenutek ženo odrinil stran, da je ni zadela skala, ki bi jo lahko ubila. Zato reševalci iz vode kopalce opozarjajo, če je le možno se izogibajte divjim kopališčem, naravne nesreče se dogajajo in pomoč do poškodovanca lahko pride prepozno.

Morje, sonce in okoli nas neokrnjena narava. To ponujajo slovenske divje plaže. Občutek, ko si v neposrednem stiku z naravo, je tisto, kar na morju prepriča kopalce. Vendar so takšne neurejene plaže lahko zelo nevarne. Kot pojasnjuje Goran Beširević, vodja reševalcev iz vode na Debelem rtiču: "Naša obala je zgrajena iz takšnih sten. Ti klifi so izredno podvrženi vplivom morja, dežja, vremenski vplivi in se zelo rado zgodi, da začnejo padati."

Goran Beširević še doda, da imajo vsako kopalno sezono primere, ko do njih pridejo poškodovani kopalci, ki so se poškodovali pri kopanju na divjih kopališčih. FOTO: POP TV

To so naravne nesreče, ki jih ne moremo predvideti, opozarja, lahko pa poskrbimo, da se takšnim kopališčem izognemo. Kot pravi, je z vidika varnosti definitivno boljše, da se kopalci poslužujejo urejenih kopališč, predvsem tistih, ki imajo modro zastavo. Tam je namreč poskrbljeno za vso okolico za reševalce iz vode in kar koli se zgodi, je tisto urejeno kopališče odgovorno za vse posledice. Vstop na območje Krajinskega parka Debeli rtič na lastno odgovornost Poleg divje plaže na Debelem rtiču smo z ekipo obiskali tudi plažo Bele skale v Izoli. In v času našega snemanja smo lahko slišali, kako se z mogočne stene za nami krušijo kamenčki in pesek. To skupine čeških turistov ni motilo.

Iz Ankaranske občine pa so nam sporočili, da je divja plaža Debeli rtič del krajinskega parka Debeli rtič. Gre za zaščiteno naravno okolje, kjer so tovrstni dogodki možni. Vsi, ki vstopajo na območje Krajinskega parka Debeli rtič, pa tako kot v gorah, vstopajo na lastno odgovornost. FOTO: Kanal A