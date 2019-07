Reševalci iz vode z oživljanjem rešili sedemletnika

V nedeljo se je po poročanju portalaprlekija-on.net v enih od term odvijala prava drama. Sedemletnik naj bi po spustu s tobogana ostal pod vodo. Reševalci iz vode in otrokovi starši so ga spravili iz vode, ker ni dihal, pa so pričeli z oživljanjem.

Oživljanje je bilo na srečo uspešno in otroka so prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Ljutomer, ki so ga dokončno oskrbeli in prepeljali v murskosoboško bolnišnico, kjer so ga zadržali na opazovanju. Portal še dodaja, da je po njihovih informacijah z otrokom vse v redu.