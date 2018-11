Reševalci morajo biti vedno pripravljeni na napade in nesreče

Reševalci, od gasilcev, do policistov in zdravstvenih ekip morajo biti vedno pripravljeni na napade in nesreče. V Sloveniji se travmatologi izobražujejo za takšne primere. Strokovnjaka iz tujine jim svetujeta in pripovedujeta izkušnje s terorističnimi napadi v Londonu in Bruslju. Vsaka malenkost je pomembna, najbolj pa komunikacija z reševalci, gasilci in policisti.