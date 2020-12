Reševalci, policisti in gasilci letos pričakujejo mirnejšo in varnejšo noč

Na lansko silvestrovo so skupno opravili kar 73 intervencij, veliko jih je bilo predvsem zaradi opitosti z alkoholom, tudi zaradi poškodb s pirotehniko. "Letos recimo s pirotehniko ne pričakujemo upada, opojev z alkoholom in poškodb na prostem pa bo verjetno dosti manj," predvidevajo ljubljanski reševalci.

Na drugi strani pa gasilci zaradi prepovedi vendarle pričakujejo manj intervencij povezanih z ognjemeti in petardami. A ker nesreča nikoli ne počiva, vseeno vsem svetujejo: "V kolikor se boste ob novem letu podali na balkon ali dvorišče, pazite, da bo tudi tisti trenutek varen doma v kuhinji, da ne bo prišlo do kakšne nevšečnosti," opominja Jure Dolinar z ljubljanske gasilske brigade. Ob pregledu leta sicer opažajo, da je število intervencij podobno prejšnjemu letu, približno 2000 jih je bilo, le vrste intervencij so drugačne.

Veliko sprememb v delu so letos doživeli tudi policisti. So nepogrešljiv del našega življenja in varnosti in za to bodo skrbeli tudi danes. Predvsem bodo pozorni na kršenje odlokov."Zelo bomo aktivni na področju prekomernega hrupa, ki ga letos bolj kot pretekla leta pričakujemo v zasebnih prostorih," pa opozarjaIvan Kapun z Generalne policijske uprave.

Vsi sogovorniki sicer pravijo, da se dela na praznik nikoli zares ne navadiš. "Tega se čisto popolnoma ne navadiš nikoli, ker vendarle tvoji najbližji ostanejo doma,"še zaključi Kapun. A pravijo, da je to pač del njihovega življenja.

Ob tem pa vsem našim gledalcem želijo čim več zdravja, varne vožnje na cesti in dobre volje.