Reševalci, zdravniki, policisti in gasilci ob začetku decembra: »Varujmo življenja, vozimo trezni!«

Pozivi Agencije za varnost prometa s partnerji pred nacionalno preventivno akcijo.

Začetek letošnjega decembra je drugačen, kot smo ga vajeni. Čeprav ni javnih zbiranj in množičnih druženj, je vseeno mogoče pričakovati, da bodo alkoholne pijače, žal, tudi letos stalnica tega meseca. Alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. Da bi bili praznični dnevi kljub trenutni situaciji za ljudi prijetni in da nobena družina zaradi neodgovornih udeležencev v prometu ne bi bila zavita v črnino, javnost z osebnimi sporočili naslavljajo vsi, ki so prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej: reševalci, zdravniki, policisti in gasilci.

icon-expand Preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu FOTO: Arhiv ponudnika

