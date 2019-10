Reševalec na motorju, ki se je na nujni vožnji huje poškodoval, dobil kazen

Na Reševalni postaji Ljubljana so potrdili, da je reševalec prejel kazen 250 evrov in tri kazenske točke. Spomnimo, da se je nesreča zgodila v začetku junija, reševalec na motorju, ki je imel prižgane modre luči in sireno, je na nujni vožnji trčil z osebnim vozilom 30-letnega voznika. V nesreči je bil huje poškodovan in še vedno okreva, poroča Dnevnik.

Ker se je že takrat napovedovalo, da bo reševalec za nameček še kaznovan, je nesreča odprla razpravo o primernosti kaznovanja voznikov vozil s prednostjo na nujni vožnji. Zakon o pravilih cestnega prometa voznikom na nujni vožnji dovoljuje neupoštevanje prometnih pravil, ob pogoju, da s svojo vožnjo ne ogrožajo drugih. Zato niso razbremenjeni odgovornosti v primeru nesreč.