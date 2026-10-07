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Napadena reševalka pretresena, vsaj trikrat jo je potisnil ob steno vozila

Črnomelj, 07. 10. 2026 20.01 pred 46 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ema Čepon
Reševalno vozilo

Reševalci ZD Črnomelj so se pred tednom dni odzvali na klic iz romskega naselja Lokve. Medtem ko so bolnika skušali oskrbeti, pa je eden od navzočih reševalko napadel od zadaj in jo vsaj trikrat potisnil ob steno vozila, piše v policijskem poročilu. Reševalka je lažje poškodovana in precej pretresena, so potrdili v zdravstvenem domu.

Kot smo poročali, je po klicu o oboleli osebi proti naselju Lokve takoj krenilo reševalno vozilo. Ker so obolelo osebo družinski člani oziroma prijatelji želeli čim prej spraviti do zdravnika, so tudi sami krenili od doma in se nekje na pol poti srečali z reševalnim vozilom, pojasnjujejo v zdravstvenem domu.

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V. d. direktorice ZD Črnomelj Jožica Fortun Tomažič je pojasnila, da se je med intervencijo reševalka obrnila proti aparaturam, nekdo od spremljevalcev pa jo je napadel od zadaj, tako da ga ni niti videla. 

Napadalec jo je namreč najmanj trikrat potisnil ob steno vozila, piše v policijskem poročilu. Napad je bil, poudarjajo, povsem neizzvan.

"Pravzaprav razloga nisem slišal od nobenega, zakaj je to naredil. Ker oni so prišli dovolj hitro, so se takoj lotili dela brez tega, kdo je kdo. Bilo je takšno prav barbarsko dejanje," pravi župan Črnomlja Andrej Kavšek.

Kdo je napadalec, na policiji zaradi varstva osebnih podatkov in interesa preiskave ne razkrivajo. Preiskava in zbiranje obvestil – dodajajo – namreč še potekata.

Odzval se je Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja, ki je zatrdil, da gre za izkrivljeno zgodbo, saj da – po njegovem vedenju – reševalci osebi niso želeli pomagati, dokler na kraj ni prišla Policija.

"Poklicana je bila policija na pomoč. Ali je bil zaradi tega nek zastoj v intervenciji, vsaj pomembnejši? Verjetno ne. Domnevam pa, da vsekakor ni bil upravičen ta napad, ne glede na to," pojasnjuje Fortun Tomažičeva.

To sicer ni prvi primer nasilja nad zdravstvenim osebjem, opozarjajo v črnomaljskem zdravstvenem domu. Pogosto je verbalno, pa tudi fizično nasilje, pravijo, kot so udarci, pljunki ... "Moram reči, da je naše osebje zdaj pa res vse bolj zaskrbljeno zaradi tega, ker se ponavljajo dogodki in so razmišljali v smeri, kako bi se zaščitili," pojasnjuje v. d. direktorice.

Ali mora priti tako daleč, da reševalci ne bodo več želeli na teren, se sprašuje župan: "Mi smo to že imeli z gasilci, ko so me na nek način že opozarjali, da ne bodo šli na teren zaradi tega, ker se ne počutijo varne, ker jih pač nekdo napada in ovira pri izvajanju dela."

Reševalka je sicer utrpela lažje poškodbe, še dodajajo v zdravstvenem domu, je pa precej pretresena in zato ostaja na bolniški.

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KOMENTARJI4

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Kviz
07. 10. 2026 20.53
Vam povem kako narediti red. Lahko dam nasvet tudi policiji.
Odgovori
0 0
periot22
07. 10. 2026 20.41
Zakaj se storilca skriva, sramota da se to dogaja!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
07. 10. 2026 20.09
Vozilo nima stene
Odgovori
-4
1 5
MojsterSplinter
07. 10. 2026 20.22
Kako se pa reče? Ob karoserijo?
Odgovori
+1
1 0
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